L'ASSE a écopé de 2 cartons jaunes lors de sa victoire 2-1 face à Nancy lors de la 15ᵉ journée de Ligue 2. Parmi ces 2 avertissements, Augustine Boakye a été sanctionné avant la pause. Le ghanéen a récolté son 4ᵉ jaune de la saison et se retrouve donc sous la menace d'une suspension dès le prochain carton.

La rencontre face à Nancy a permis à l'ASSE de prendre 3 points supplémentaires. Si les Verts avaient ouvert le score grâce à Cardona à la 27ᵉ minute, la fin de première période a été assez tendue. Après plusieurs balles de break manquées par les stéphanois, la rencontre est devenue hachée durant les minutes précédent le retour des vestiaires. Après une faute sur Bouabdeli, Augustine Boakye a été averti juste avant la mi-temps.

En seconde période, Joao Ferreira a également été averti. Le latéral portugais s'est montré coupable d'une faute dans sa moitié de terrain que Monsieur Souifi avait décidé de sanctionner. Les hommes d'Eirik Horneland ont donc récolté deux cartons jaunes supplémentaires ce week-end.

Boakye bientôt absent avec l'ASSE

Face aux nancéiens, Augustine Boakye a récolté son 4ᵉ carton jaune de la saison. L'ancien joueur de Wolfsberger est donc désormais sous la menace d'une suspension automatique au prochain avertissement.

Depuis le coup d'envoi de l'exercice 2025-2026 en France, la règle concernant l'accumulation de cartons jaunes a été modifiée. Auparavant, il fallait être averti à 3 reprises lors des 10 dernières parties pour être sanctionné d'un match de suspension ferme qui n'était pas appliqué de suite. Désormais, dès qu'un joueur écope de cinq cartons jaunes, sans limite de matchs joués, il est automatiquement suspendu pour le match suivant.

De son côté, Joao Ferreira a rejoint Mahmoud Jaber et Ebenezer Annan avec trois cartons jaunes reçus cette saison. Irvin Cardona, Maxime Bernauer et Mickaël Nadé les précèdent avec deux jaunes. Puis, Miladinovic, Stassin, Tardieu, Davitahsvili, Lamba et Moueffek ferment la marche avec un avertissement. À noter que Maxime Bernauer et Igor Miladinovic ont déjà été suspendus cette saison, suite à un rouge direct.