Malgré la victoire, deux cadres des Verts alertent sur un problème majeur qui pourrait coûter très cher L’ASSE s’est imposée contre Nancy, a repris la 2ᵉ place… mais le vestiaire ne veut retenir qu’une chose : Saint-Étienne aurait dû tuer le match bien plus tôt. Deux joueurs, Maxime Bernauer et Mahmoud Jaber, n’ont pas mâché leurs mots après la rencontre. Et tous deux pointent exactement la même faiblesse : un manque de consistance qui commence à devenir inquiétant.

Maxime Bernauer ne tourne pas autour du pot. S’il reconnaît la maîtrise globale, il regrette une ASSE trop permissive dans ses temps faibles : « Je pense qu’on doit être plus incisifs dans l’état d’esprit. On avait bien commencé le match, mais on n’arrive pas à capitaliser sur nos temps forts. Et quand ça devient un peu facile, on se relâche alors qu’on devrait appuyer.

Ça fait que l’équipe adverse reste dans le match. C’était un peu la même chose contre Grenoble. On était dans la maîtrise, il ne pouvait rien se passer… mais si on avait été plus méchants, on aurait dû marquer plus. Il va falloir vraiment adopter cette mentalité-là, on doit être plus tueurs parce qu’on a envie de monter, et on ne peut pas se permettre de jouer trop tranquille. »

Le défenseur admet aussi être revenu juste physiquement : « Je n’étais pas encore à 100 %. J’ai encore un peu de douleur au genou. Je n’ai pas de chance sur le penalty, mais dans l’ensemble ça a été. »

Jaber : “Il faut qu’on soit plus constants, on va travailler pour corriger ça”

Mahmoud Jaber, milieu de l'ASSE, lui aussi, insiste : les trois points ne doivent pas masquer les lacunes. « Nous sommes très contents avec ces trois points. Mais nous devons être plus consistants. On va travailler dessus et on va s’améliorer dans les prochaines semaines », explique-t-il au micro d'EVECT.

Le milieu reconnaît que le groupe partage l’analyse de Horneland : « Oui, on est d’accord avec le coach sur la consistance. C’est quelque chose qu’on ressent aussi. Il faut qu’on arrive à construire un peu plus de confiance pour éviter ces creux. On va travailler, on va en parler, et je pense qu’on va réussir à changer ça sur les prochains matchs. »

Jaber confirme aussi l’ambition interne, viser la tête avant la trêve : « Oui, c’est l’objectif. C’est pour ça qu’on travaille chaque semaine : atteindre la première place. On va prendre les matchs les uns après les autres, essayer de les gagner, et on verra où ça nous mène. Mais oui, l’objectif, c’est d’aller chercher la première place. »