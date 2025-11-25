L'ASSE s'est imposée 2-1 face à Nancy. Dans la difficulté, les Verts ont récolté trois nouveaux points. Robert Malm et Clément Grézès se sont exprimés après la rencontre sur BeIN Sport.

Sur la toute dernière action de la rencontre, Mickaël Nadé aurait pu voir son intervention sanctionnée d'un penalty. Une situation litigieuse que l'arbitre de la rencontre a décidé de ne pas sanctionner.

Nancy pouvait réclamer un second penalty

Clément Grézès (BeIN) : "L'action litigieuse vient au bout d'un match où les nancéiens ont quand même encaissé un but d'Irvin Cardona était nettement hors-jeu. Ce qui a énervé Pablo Correa qui a beaucoup râlé au cours de la première période. Cette action litigieuse arrive au bout d'une histoire particulière. Au vu des ralentis, il ne semble pas scandaleux que l'entraineur de Nancy réclame un second pénalty et une erreur d'arbitrage."

L'absence de buteur qui pèse à l'ASSE

Robert Malm : "Les absences de Stassin et Duffus ont changé l'organisation de l'ASSE. Saint-Etienne n'a pas voulu déroger à ce qu'ils savent faire avec de la vitesse vers l'avant et de la transition. Que ce soit sur le but de Cardona ou le penalty provoqué par Ferreira. A 2-0 on pense que l'ASSE a vraiment le match en main. Puis, il y a ce penalty transformé par Nancy. Ce qui a permis à l'ASNL d'y croire jusqu'au bout."

Du mal dans les attaques placées

Clément Grézès (BeIN) : "Globalement, si on doit établir un bilan, Saint-Etienne a tenu le ballon. On est à plus de 70 % (69 % pour être précis). Mais l'ASSE a eu du mal sur ses attaques placées. Nous n'avons pas vu un arrêt du gardien adverse. Il y a la sensation que ce fut plutôt maitrisé par l'ASSE. On a déjà vu les Verts plus en difficulté cette saison. Mais ça manque de percussion, de combinaison dans les 30 derniers mètres."

L'ASSE doit mieux finir

Robert Malm : "Saint-Etienne ne va pas surnager tous les week-ends en Ligue 2. D'autant plus lorsqu'on sait leur faire mal avec de la transition en passant par leurs côtés. Certaines faiblesses ont été identifiées et on appuie là-dessus. Mais l'ASSE a l'occasion de se mettre à l'abri. Le dernier ballon de Davitashvili pour N'Guessan en est la parfaite illustration. Il y a des situations où Saint-Etienne laisse leurs adversaires à portée de fusil."

Source : BeIN Sport