Le MHSC a perdu plus que trois points à Reims. Une défaite 2-0 et deux blessés qui laissent un goût amer à son entraineur, Zoumana Camara. L'ancien stéphanois a poussé un coup de gueule contre la programmation des rencontres.

Zoumana Camara n'a pas digéré la soirée cauchemardesque du Montpellier Héraut ce lundi soir. L'entraineur du MHSC n'a pas caché sa frustration en après-match. L'ancien défenseur de l'ASSE, aujourd'hui concurrent des Verts, estime qu'il est à la fois lésé par l'arbitrage et par ... la programmation des rencontres. Une programmation qu'il estime injuste.

Le MHSC s'estime victime de l'arbitrage

Zoumana Camara (entraîneur MHSC) : « Je pense qu'Alexandre Mendy n'est pas arbitré de la même manière que les autres. On a le sentiment qu'il faut à chaque fois qu'il se fasse découper pour qu'il y ait un penalty. J'ai l'impression qu'il y a faute, mais on a toujours le sentiment avec les arbitres que quand il y a Alex Mendy et qu'il y a un doute, c'est contre lui. J'espère que dans l'avenir, ça changera. Pas pour qu'il obtienne des penalties quand il n'y a pas faute, mais qu'il soit arbitré de manière juste. »

Un manque d'équité avec l'ASSE en Ligue 2

Zoumana Camara (entraîneur de MHSC) : « On arrive mardi à Montpellier. C'est un long déplacement pour nous. On joue le lundi. J'en profite pour dire que j'aimerais que de temps en temps, il y ait une certaine équité et que ça ne soit pas toujours la même équipe qui joue le samedi à 20 heures (l'ASSE). Qu'il y ait une visibilité, que ça donne de l'audimat, je l'entends, je le comprends, mais ça serait bien que ça ne soit pas toujours les autres qui doivent combler, jouer autour. Voilà la parenthèse. En disant ça, je ne me cache derrière rien du tout, ça ne change pas le résultat, mais c'est un fait. »

Source : Conférence de Presse