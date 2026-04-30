Ce samedi, les supporters de l'ASSE vont retrouver le chemin d'un parcage adverse. Après avoir été interdits lors des deux derniers déplacements, les amoureux des Verts vont pouvoir reprendre la route ce week-end. Un arrêté a cependant été publié par la Préfecture de l'Aveyron.

Après six semaines sans pouvoir accompagner leur équipe à l’extérieur, les supporters de l’AS Saint-Étienne (ASSE) vont enfin retrouver les déplacements. Privés de voyage depuis la rencontre disputée à Grenoble le 14 mars dernier, ils seront bel et bien autorisés de se rendre à Rodez ce samedi à 20 heures, à l’occasion de la 33e journée de Ligue 2. Un retour attendu, mais qui restera toutefois strictement encadré par les autorités locales.

Les supporters de l'ASSE encadrés à Rodez

En effet, la préfecture de l’Aveyron a pris un arrêté visant à réglementer la présence des fans stéphanois dans la ville et ses environs. L'arrêté a été publié sur le site officiel de l'ASSE. Entre le samedi 2 mai à 10 heures et le dimanche 3 mai à 6 heures, toute personne se revendiquant supporter des Verts, ou adoptant un comportement assimilé, ne pourra ni circuler ni stationner librement dans un large périmètre autour de Rodez. Une mesure classique dans ce type de rencontre jugée sensible.

Les supporters de l'ASSE disposant d’un billet et inscrits au déplacement officiel organisé par les groupes de supporters seront bien autorisés à venir garnir le parcage. Ces derniers devront se rassembler à partir de 18 heures sur l’aire de repos située route de Laissac, à Onet-le-Château. Ils seront ensuite pris en charge et escortés par les forces de l’ordre jusqu’au stade Paul-Lignon, avec un départ fixé au plus tard à 18h15.

Par ailleurs, plusieurs restrictions strictes sont imposées. Il est interdit de transporter ou d’utiliser des fumigènes, pétards ou tout objet pouvant être considéré comme dangereux ou servir de projectile. Le transport d’alcool est également prohibé. Enfin, en dehors du stade, le port de signes distinctifs de l’ASSE sera interdit.