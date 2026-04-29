A deux journées de la fin du championnat, l'ASSE n'a plus son destin entre ses mains pour accéder de manière directe à la Ligue 1. Après leur défaite face au leader troyen 0-3, les Verts s'apprêtent à se frotter à Rodez, une équipe avec une dynamique impressionnante !

Pour la première fois depuis l'arrivée de Philippe Montanier sur le banc de l'ASSE, les Verts ont lourdement chuté à domicile... Après cinq victoires consécutives à Geoffroy-Guichard, de précieux points ont été lâchés dans une course à la montée, plus incertaine que jamais. Si Troyes a assuré sa montée en Ligue 1 après ce succès, les Verts sont toujours à la lutte avec d'autres équipes. Le Mans, second avec un point d'avance, le Red Star, trois points derrière... Un peu plus loin, d'autres clubs n'ont pas encore abdiqué : Montpellier, Reims ou encore Rodez, prochain adversaire de l'ASSE.

Une série d'invincibilité impressionnante pour le prochain adversaire de l'ASSE

14e journée de Ligue 2, 7 novembre 2025 : il s'agit de la toute dernière défaite de Rodez en championnat de Ligue 2. A cette époque, c'est Grenoble qui avait trouvé la faille, pour s'imposer 2-1. Depuis, la dynamique est impressionnante avec 18 rencontres sans la moindre défaite, 9 victoires et 9 matchs nuls. A domicile comme à l'extérieur, Rodez performe. Qu'il est loin, le succès stéphanois sur le score de 4-0 en début de saison. Avec cette impressionnante série, Rodez est la meilleure équipe européenne dans ce domaine.

L'équipe de Didier Santini, qui a tant embêté l'ASSE ces dernières années, se montre impitoyable même en étant menée. Lors de la 30e journée, alors que l'ESTAC avait ouvert le score dès la 3e minute de jeu, Rodez a su renverser la partie pour s'imposer 2-1. Un scénario qui témoigne de la confiance de ce club, actuellement 6e de Ligue 2, ne comptant que la différence de buts, en sa défaveur par rapport à Reims 5e (+16 vs +4).

Des objectifs réalisables pour Rodez ?

6e équipe à domicile, Rodez encaisse néanmoins des buts. Sur ses 5 dernières rencontres, les Ruthénois n'ont obtenu qu'un seul clean sheet. C'était le week-end dernier lors du match nul 0-0 sur la pelouse de Laval, une équipe qui joue sa survie en Ligue 2. Mais Rodez peut s'appuyer sur sa confiance pour tenter d'accrocher les barrages. Après le match contre Laval, Didier Santini a réagi, quelques jours avant de jouer contre l'ASSE.

"On sait qu’on avait trois finales, il fallait essayer de ramener trois points pour mettre le plus de pression sur nos adversaires directs et ça revient derrière. [...] D’un côté, 18 matches sans perdre c’est fou, mais tu veux toujours gagner. Laval a bien joué le coup en essayant de péter le rythme, de ne pas trop nous laisser d’espace. Il nous a manqué de justesse."

Les Verts sont prévenus et savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Tout en espérant un faux pas du Mans pour accrocher cette seconde place de Ligue 2, synonyme de montée directe en Ligue 1. Rendez-vous ce samedi 02 mai, à 20h, au Stade Paul Lignon.