Le gouvernement a décidé de durcir le cadre autour des supporters de football. Une évolution assumée par le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui inscrit ces mesures dans une politique plus large de lutte contre les incivilités. Une orientation qui pourrait concerner directement des clubs comme l’ASSE et leurs groupes de supporters.

Dans une communication globale sur la délinquance du quotidien, Sébastien Lecornu a détaillé le projet de loi RIPOST, destiné à renforcer les moyens d’action de l’État face aux comportements jugés problématiques. Au cœur de ce dispositif, les supporters de football occupent une place claire. Le Premier ministre assume un durcissement des interdictions administratives de stade. Désormais, les personnes concernées devront pointer non seulement au moment du match, mais aussi dans les 24 heures qui précèdent et suivent la rencontre. Une extension significative du cadre, qui élargit aussi les zones concernées aux lieux de regroupement de supporters.

Un changement de doctrine assumé

Cette annonce marque une évolution nette dans la gestion du supportérisme. Il y a encore un an, certaines discussions évoquaient une forme d’assouplissement, notamment autour de l’usage encadré des fumigènes. La trajectoire a depuis changé. Le gouvernement a multiplié les signaux de fermeté, allant jusqu’à envisager la dissolution de plusieurs groupes ultras. À Saint-Étienne, les Magic Fans et les Green Angels ont été concernés par ces réflexions avant d’y échapper.

Les propos de Sébastien Lecornu s’inscrivent dans cette continuité. L’objectif affiché reste la sécurité : "Chacun doit pouvoir se déplacer et assister à un match en toute sécurité." Mais dans les faits, ces mesures élargissent fortement le périmètre des contraintes pour les supporters sanctionnés. Certains pointent déjà un risque de dérive, notamment pour des profils sanctionnés pour des faits jugés mineurs, comme l’usage de fumigènes.

Un sujet sensible pour l’ASSE et ses groupes de supporters

À Saint-Étienne, ce durcissement ne passe pas inaperçu. Le club s’appuie sur un public structuré, historiquement engagé et organisé. Toute évolution réglementaire touchant les groupes de supporters a donc un impact direct sur l’environnement du club.

Le débat dépasse la simple question sécuritaire. Il touche à la place du supportérisme dans le football français. Entre volonté politique de fermeté et réalité culturelle des tribunes, l’équilibre reste fragile. La situation actuelle illustre ce décalage persistant entre les autorités et une partie des supporters.

Vers un encadrement renforcé du football

Le projet de loi RIPOST ne se limite pas au football. Il vise aussi les rodéos urbains, les infractions liées aux stupéfiants ou encore l’usage de mortiers d’artifice. Mais l’intégration des supporters dans ce dispositif global envoie un signal fort.

À l’approche des grandes échéances sportives et dans un contexte de vigilance accrue, l’État entend renforcer son contrôle. Pour les clubs, dont l’ASSE, cela implique de composer avec un cadre plus strict. Reste à savoir si ces mesures permettront réellement d’apaiser les tensions, ou si elles nourriront un peu plus la fracture entre institutions et tribunes.