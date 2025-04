Présente à Lens ce dimanche, la ministre des Sports Marie Barsacq s'est exprimée sur le dossier des violences dans les stades de Ligue 1 et la dissolution des groupes. Après avoir rencontré les dirigeants de l'ASSE, cette dernière était au micro du Progrès et de DAZN.

"Notre passion ne se dissout pas". La banderole affichée par les supporters Lensois en dit long sur l'opposition des tribunes face à la menace de dissolution des groupes par le ministère de l'Intérieur. Lundi dernier, un sursis était accordé aux ultras de l'ASSE sous réserve de garantie. Depuis, le dialogue a timidement repris entre les autorités et les représentants stéphanois.

Des engagements clairs attendus face à la menace de dissolution

Marie Barsacq, ministre des Sports : "Comme vous l’avez compris, une commission consultative sur la prévention des violences dans le foot a rendu un avis. Et sur cette base, Bruno Retailleau a décidé de suspendre la procédure de dissolution. Il a annoncé l’ouverture d’un dialogue, et ce dialogue va justement démarrer dans les prochaines semaines.

L’idée, c’est que les associations de supporters puissent prendre des engagements clairs pour que les débordements du passé ne se reproduisent plus. On veut être certain de la solidité de ces engagements. J’ai vu dans la presse que les dirigeants sont prêts à s’engager. On se réjouit d’avoir cette instance de dialogue, parce que c’est l’endroit idéal pour concrétiser ces engagements."

"Il faut conserver une ambiance de feu dans nos stades"

"Je suis venue passer un message clair : il faut qu’on conserver une ambiance de feu dans nos stades. C’est vraiment l’un des marqueurs de notre championnat, c’est important. Et si je suis ici à Lens aujourd’hui, ce n’est pas un hasard.

Mais en parallèle, il faut aussi qu’on en finisse avec toutes les formes de violence dans nos stades. Qu’elles soient verbales, que ce soient des insultes, des propos sexistes ou homophobes, tout ça n’a pas sa place dans le foot. Il faut qu’on s’organise pour bannir ces comportements, une bonne fois pour toutes. C’est pour ça qu’on est pleinement mobilisés au sein du gouvernement, avec le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Justice, et bien sûr avec les instances du football."

La sanction individuelle privilégiée à la sanction collective ?

"La règle, c’est la sanction individuelle. Mais pour pouvoir aller jusqu’au bout de cette sanction devant la justice, encore faut-il avoir les bons éléments. C’est pour ça qu’il faut bien documenter chaque situation. On a d’ailleurs signé une circulaire avec Bruno Retailleau pour aider les préfets à mieux recueillir ces informations.

L’exception, c’est la sanction collective. Elle peut s’appliquer, bien sûr, quand les faits sont le résultat d’agissements collectifs, organisés en tant que tels."

Une phase de dialogue engagée avec les supporters de l'ASSE ?

"Concernant les groupes de Saint-Étienne, comme vous l’avez compris, une commission a rendu un avis. Elle a noté que le club était prêt à s’engager. On entre donc dans une phase de dialogue avec les associations de supporters de Saint-Étienne, pour qu’elles s’engagent, de manière claire, à ne plus reproduire les comportements problématiques du passé."