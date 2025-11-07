Arrivé cet été dans le Forez, Strahinja Stojkovic peine encore à se faire une place dans le groupe d’Eirik Horneland. En manque de temps de jeu à l’ASSE, le jeune latéral droit de 18 ans va profiter d’un rassemblement avec la sélection U19 serbe pour poursuivre sa progression, avec trois matchs au programme.

Seulement 22 minutes de jeu sous la tunique Verte. Mais la confiance de Gordan Petric renouvelée. Strahinja Stoijkovic a une nouvelle fois été convoqué avec la sélection U19 serbe pour disputer les qualifications pour l'Euro U19

Le latéral de l’ASSE en phase de progression

Depuis son arrivée cet été dans le Forez, Stojkovic poursuit son adaptation à un nouvel environnement, à la fois sur le plan sportif et personnel. Considéré comme un élément prometteur en Serbie, le jeune latéral droit n’a pour l’instant connu qu’une brève apparition avec les Verts. Face au Mans, il a disputé une vingtaine de minutes, non sans difficulté.

"Ces premières minutes ont été difficiles, commentait alors Eirik Horneland après la deuxième défaite de l'ASSE. Après son entrée en jeu, on a rapidement pris un but. Ce n'est évidemment pas le début rêvé pour lui. Mais il faut arriver à construire là-dessus."

Stojkovic disputera trois rencontres

Le Serbe disputera trois rencontres durant la trêve internationale de novembre. Les joueurs de Gordan Petric affronteront Gibralter le 12 novembre prochain (13h45), avant de défier la Géorgie le 15 novembre (13h45) puis la Croatie (18 novembre, 11h30).

Ces convocations avec la Serbie offrent à au latéral droit de 19 ans un bol d’air salvateur et l’occasion de gagner en assurance. Le staff de l’ASSE garde un œil attentif sur son évolution. À terme, le jeune latéral espère intégrer la rotation dans un couloir droit stéphanois qui peine encore à trouver sa stabilité cette saison.

Le programme internationale de Strahinja Stoijkovic :