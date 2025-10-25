Eirik Horneland (ASSE) s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi. L'occasion de revenir sur la première prestation en pro de Strahinja Stoijkovic. Le jeune serbe a rencontré des difficultés évidentes face au Mans (2-3). L'entraîneur revient sur son match et se projette.

Eirik Horneland, entraineur de l'ASSE : "Stojkovic ? Ces premières minutes ont été difficiles. Après son entrée en jeu et les trois changements qu'on a réalisés, on a rapidement pris un but. Ce n'est évidemment pas le début rêvé pour lui. On a été désorganisés après ces changements et forcément ça a créé une pression supplémentaire. Ça doit être assez frustrant pour lui et ça l'est pour nous aussi, mais il faut arriver à construire là-dessus.

Ça fait partie du processus de construction de ces jeunes joueurs. Gadegbeku, El Jamali, ou Traoré, sont passés par là aussi sur nos derniers matchs. Ils ont parfois eu à entrer en jeu et ce sont des matchs qui sont soldés par des mauvais résultats pour nous. Mais ça fait partie de l'apprentissage d'un joueur."

Un bilan "Peu mieux faire" pour l'ASSE

Eirik Horneland, entraineur de l'ASSE : "Notre bilan ? Il n'est pas parfait quand on regarde les résultats. Il n'est pas non plus parfait quand on regarde nos prestations. À ce stade, on comptait avoir un peu plus de points. On aurait aussi aimé avoir des matchs de meilleure facture sur ces dix premières journées. On a encore beaucoup à donner d'un point de vue collectif. On a gagné quelques rencontres, c'est une bonne chose. Mais mon objectif premier, c'est d'arriver à construire des prestations qui soient plus pleines, qui aient des temps forts, plus longs. On a concédé aussi beaucoup trop de buts. Il faut qu'on arrive à trouver plus de stabilité dans nos prestations et plus de consistance. C'est notre objectif et il faut vraiment qu'on fasse plus car ce début de saison est correct mais on peut faire beaucoup mieux."

On est dans la même situation que Reims et Montpellier, les autres équipes qui ont été reléguées de Ligue 1. La situation n'est pas mauvaise, mais je pense qu'on pourrait faire mieux. Je vois vraiment un vrai potentiel encore à exploiter dans cette équipe."

Horneland respecte Annecy

Eirik Horneland, entraineur de l'ASSE : "Annecy va jouer son premier vrai match à domicile contre nous. J'imagine qu'ils veulent démarrer de la meilleure manière possible. Annecy est une équipe que je respecte beaucoup. Je pense qu'elle nous a bien analysés, qu'elle connaît nos points forts. Je sais qu'elle va être très forte dans sa manière d'attaquer la rencontre. C'est une équipe qui tire le maximum de son potentiel. Ça va être un match à l'extérieur qui va être très difficile pour nous, mais on va avoir la chance de compter sur beaucoup de supporters stéphanois dans ce stade. J'espère qu'on va offrir un bon spectacle à l'ensemble des supporters."

Source : Conférence de presse