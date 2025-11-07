Une semaine après sa défaite face au Red Star, l’ASSE veut conserver sa place sur le podium et réduire l’écart avec le leader troyen. Au Stade de l’Aube, les Verts ont l’occasion de se relancer et de ne pas laisser l’ESTAC creuser l’écart. Voici les joueurs qui sont convoqués par Eirik Horneland pour ce déplacement à Troyes.

Face à Troyes, l’ASSE aura la lourde tâche de prendre des points au Stade de l’Aube. Les hommes de Stéphane Dumont ont remporté toutes leurs rencontres à domicile. Seulement battus à Dunkerque à la fin du mois d’août, les troyens souhaitent prolonger leur série d’invincibilité et confirmer leur excellent début de saison.

Un retour de taille pour Horneland

À l’heure d’affronter Troyes, l’AS Saint-Étienne n’a plus le droit à l’erreur. Après la défaite frustrante concédée face au Red Star, les hommes d’Eirik Horneland doivent impérativement se relancer s’ils veulent rester dans le haut du classement et conserver le contact avec les leaders. Une victoire dans l’Aube permettrait à l’ASSE de se rapprocher à deux points de leur concurrent direct et de remettre la machine en marche après une semaine difficile, marquée par des doutes dans le jeu et un moral en berne.

Le technicien norvégien enregistre un renfort offensif de taille avec le retour d’Augustine Boakye. L’ailier ghanéen, absent lors du dernier match, a repris l’entraînement collectif et postule pour une place dans le groupe. En revanche, Igor Miladinovic sera encore absent. Le milieu serbe de l’ASSE purge le dernier match de sa suspension après son expulsion à Annecy.

Derrière, l’ASSE reste diminuée avec la blessure de Chico Lamba. Le défenseur portugais, opéré des adducteurs, a repris la course, mais n’est pas encore prêt pour la compétition. Déja privé d'un défenseur central, Eirik Horneland devra faire sans Maxime Bernauer et Joao Ferreira, annoncés très incertains avant la rencontre.

