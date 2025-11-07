La 14e journée de Ligue 2 s’annonce palpitante, avec le choc entre Troyes et Saint-Étienne en point d’orgue du week-end. Les deux prétendants à la montée s’affronteront samedi soir au Stade de l’Aube, dans un duel qui pourrait redistribuer les cartes du haut de tableau. Pendant ce temps, le Red Star tentera de confirmer sa belle série à l’extérieur, tandis que la bataille pour le maintien s’intensifie dans le bas du classement.

Troyes, leader avec 28 points, reste la référence offensive du championnat. Les hommes de l’Aube comptent 24 buts marqués, menés par Tawfik Bentayeb, toujours meilleur buteur de Ligue 2 avec 8 réalisations. L’attaquant tunisien reste un poison pour les défenses adverses, même s’il a déjà manqué huit grosses occasions, signe d’un volume d’opportunités exceptionnel. Toutefois, bonne nouvelle pour l'ASSE, le buteur a écopé d'un carton rouge ce lundi à Pau et sera donc suspendu samedi. Solides à domicile, les Troyens restent sur cinq matchs sans défaite et abordent ce rendez-vous avec confiance.

Les statistiques confirment l’équilibre entre les deux équipes : 24 buts inscrits pour Troyes contre 28 pour Saint-Étienne, mais une défense cataclysmique côté stéphanois (19 buts encaissés contre 11).

La réception de Saint-Étienne s’annonce comme un test majeur dans la course à la montée. Côté ASSE, charge aux hommes d'Horneland de frapper un grand coup et faire taire les critiques. À défaut, la crise pourrait s'installer au club et personne ne sait si le coach norvégien sera encore sur le banc des Verts à son issue...

Ligue 2 : un haut de tableau plus serré que jamais

Derrière Troyes, le Red Star continue d’impressionner. Deuxième avec 26 points, le promu francilien reste sur trois victoires en quatre matchs et défie Le Mans samedi après-midi. Damien Durand, auteur de 7 buts, symbolise cette efficacité retrouvée. Le Red Star, sixième meilleure attaque (19 buts), pourrait prendre provisoirement la tête en cas de succès avant le choc du soir entre Troyes et Saint-Étienne.

Montpellier, Pau et Le Mans complètent un top 6 dense. Les Héraultais (22 points) reçoivent Annecy pour confirmer leur montée en puissance, tandis que Pau tentera de rebondir à Guingamp après son nul (1-1) face au leader. La dynamique reste bonne pour Dunkerque, septième, porté par Enzo Bardeli. Le milieu offensif nordiste est le joueur le plus décisif du championnat (10 actions directes : 6 buts, 4 passes). Son influence grandissante permet à Dunkerque de rester au contact des meilleures formations.

En bas de tableau, la lutte s’intensifie

Si la course à la montée attire les regards, la zone rouge de la Ligue 2 reste tout aussi disputée. Boulogne (16e, 11 points), Laval (17e, 9 points) et Bastia (18e, 7 points) sont déjà sous pression. Les Bastiais, bons derniers, reçoivent Reims pour tenter de confirmer leur première victoire de la saison remportée lors de la 13e journée. Grenoble (14e) a enfin retrouvé le chemin du succès et espère confirmer face à Rodez, tandis que Clermont (15e) accueille Amiens dans un match à six points.

La moindre série pourrait tout changer dans un bas de tableau où huit équipes se tiennent en quatre points.

Cette 14e journée s’annonce donc déterminante, à la fois pour les ambitions de montée et les places de bas de tableau. Troyes - Saint-Étienne, samedi soir, en sera l’apogée : un match entre deux clubs historiques, deux projets ambitieux, et une promesse de spectacle pour tous les supporters. Ne reste plus qu'à souhaiter une soirée moins décevante qu'au Red Star pour les Stéphanois...