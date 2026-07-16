Le Championnat d'Europe des moins de 20 ans se termine sur une note amère pour la Serbie. Titularisé lors des trois rencontres, Strahinja Stojkovic n'a pas pu empêcher l'élimination de sa sélection, battue à chaque sortie. Mais il croit en ses chances à l'ASSE.

La Serbie U20 termine son Championnat d'Europe disputé au Pays de Galles avec un bilan sans appel : trois matchs, trois défaites, zéro point. Après un revers 2-0 face à l'Italie puis une défaite 2-1 contre l'Ukraine, la sélection de Gordan Petrić a subi une désillusion supplémentaire lors de son dernier match, largement battue 3-0 par la Croatie. Un naufrage collectif qui place les Serbes en dernière position de leur groupe, loin de l'objectif initial de qualification pour la Coupe du monde.

Titulaire indiscutable au poste d'arrière droit, Strahinja Stojkovic aura disputé l'intégralité des trois rencontres, sans parvenir à inverser la tendance malgré des tentatives régulières, notamment deux frappes dangereuses repoussées par le gardien ukrainien lors du deuxième match.

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Stojkovic : Des regrets, mais une confiance affichée avant l'échec final

Avant la désillusion croate, le jeune défenseur stéphanois avait pourtant tenu à afficher sa confiance dans les capacités du groupe. « Nous sommes tous convaincus d'en être capables. C'est dommage de ne pas avoir remporté les deux premiers matchs. Notre objectif depuis le début est de nous qualifier pour la Coupe du monde et nous ferons tout notre possible pour y parvenir », confiait-il alors à Mozzart Sport, quelques jours avant que le couperet ne tombe définitivement.

Un revers de plus face à une Croatie déjà connue

La défaite face à la Croatie confirme surtout une hiérarchie déjà établie entre les deux sélections. Serbes et Croates s'étaient déjà affrontés en fin d'année dernière lors des qualifications à Zagreb, où l'équipe locale s'était imposée 4-1. Un scénario qui, cette fois encore, a tourné à l'avantage des Croates, malgré la motivation supplémentaire évoquée par Stojkovic avant la rencontre : « C'est un adversaire de qualité. Je me souviens de ce match et, malheureusement, je n'en garde pas un bon souvenir ».

Un oeil déjà tourné vers l'ASSE

Recruté l'été dernier pour environ 2,8 millions d'euros selon Transfermarkt, à seulement 18 ans, Stojkovic a vécu une première saison stéphanoise faite d'apprentissage, ne disputant qu'une seule apparition compliquée face au Mans en Ligue 2. Malgré l'élimination précoce de sa sélection, le jeune Serbe espère avoir tout de même montré suffisamment de choses au Pays de Galles pour taper dans l'œil de son nouvel entraîneur, Ian Cathro.

« J'ai passé une saison d'adaptation en France, et j'espère que ces quelques rencontres me permettront de m'intégrer au club. J'en suis convaincu », confiait l'arrière droit avant le naufrage collectif de sa sélection, dans l'espoir désormais de faire mieux sous le maillot vert que sous celui de la Serbie cet été.

Source : Mozzart Sport