Pour cette saison 2026/2027, le groupe Formation de l’AS Saint-Étienne fait le choix de la continuité et de la compétence interne. Il y a quelques jours, le club a dévoilé le staff qui va encadrer les équipes jeunes. Parmi ces membres Léonard Pul. Présentation du préparateur physique du groupe des U17 de l'ASSE.

Au sein du staff des U17 Nationaux dirigé par David Le Moal, le rôle de préparateur physique et d'entraîneur adjoint est confié à Léonard Pul. Déjà présent au club depuis deux ans, ce jeune technicien d'avenir s'est imposé comme un rouage essentiel de l’académie de l'ASSE. Le tout grâce à son approche scientifique et humaine de la performance.

Un parcours universitaire d'élite et branché sur la "Data" parfait pour l'ASSE ?

Après une licence STAPS obtenue à l’UPEC, il a validé un Master EOPS (Préparation du sportif : aspects physiques, mentaux et réathlétisation) à l'Université Lyon 1.

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Pour parfaire son profil de préparateur moderne, il a également décroché un DU en analyse de données appliquées au sport (DATAS). Celui-ci a été obtenu à à l’Université de Perpignan. Une double compétence indispensable aujourd'hui pour décrypter les charges de travail des jeunes Verts.

Formé à la rude école de la réathlétisation à Bourg-en-Bresse

Avant de rejoindre l'ASSE à l'été 2024, Léonard Pul a fait ses armes au Football Bourg-en-Bresse Péronnas (FBBP 01). Durant près de deux ans, il a géré la réathlétisation de l'ensemble des équipes de l'association (des U14 jusqu'aux U19 Nationaux).

C'est là-bas qu'il a développé sa sensibilité pour la gestion des adolescents. Une période charnière pour les corps des footballeurs en herbe :

« Moi j’ai des jeunes, du coup des U14, en pleine croissance, etc. Dans la performance sportive, c’est vraiment quelque chose qui m’intéresse. »

La passion de la performance et la culture du dialogue

Ce qui caractérise Léonard Pul, c'est sa curiosité scientifique et sa volonté d'optimiser le corps humain, peu importe la discipline :

« Les aspects physiques, peu importe le sport, c’est vraiment quelque chose que j’aime. Ça m’intéresse de savoir comment développer ces aspects physiques. Aujourd’hui, c’est dans le foot. Peut-être que demain, ça sera dans un autre sport. »

Au-delà des plots et des chronomètres, le jeune adjoint de l'ASSE mise énormément sur la proximité. Mais aussi la confiance avec son groupe. Un rôle d'oreille attentive souvent plus facile à endosser pour un préparateur physique que pour un entraîneur principal :

« On est plus proche des joueurs que les coachs et ils en profitent pour se confier plus aussi probablement à nous. Il faut quand même garder une certaine distance. »

À l'ASSE, Léonard Pul continue de mettre cette rigueur méthodologique et ses qualités relationnelles au service des U17 Nationaux. Son objectif ? Préparer physiquement et mentalement la génération 2010 aux exigences du très haut niveau.