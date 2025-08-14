Tout juste arrivé de Belgrade, Strahinja Stojkovic entame ses premiers pas à l’AS Saint-Étienne. Numéro 2 dans le dos, le latéral droit serbe impressionne déjà par sa puissance et son potentiel.

Arrivé la semaine dernière dans le Forez, Strahinja Stojkovic a rapidement découvert l’intensité et la ferveur stéphanoises. Recruté jusqu’en 2029, le latéral droit de 18 ans rejoint Eirik Horneland avec l’étiquette de joueur d’avenir. Originaire de Belgrade, il retrouve à L’Étrat une autre recrue fraîchement débarquée de la capitale serbe : Ebenezer Annan. Ensemble, ils représentent le nouveau souffle international que souhaite insuffler le club pour renforcer son effectif.

Stojkovic à l’ASSE : un physique déjà prêt pour la Ligue 1

Dès ses premiers entraînements, Stojkovic a marqué les esprits. Solide sur ses appuis, difficile à déborder, il a fait parler sa puissance dans les duels, un domaine où il semble particulièrement à l’aise. Devant les nombreux supporters venus observer la séance, il a affiché une intensité et une combativité qui collent parfaitement à l’ADN du club. Cette force physique, rare pour un joueur de son âge, laisse entrevoir un profil taillé pour les joutes de Ligue 1 à moyen terme.

Si le jeune latéral droit dispose déjà de qualités physiques au-dessus de la moyenne, son intégration dans le collectif stéphanois nécessitera du temps. Connaître les automatismes défensifs, assimiler les consignes tactiques d’Eirik Horneland et s’adapter au rythme français sont autant d’étapes clés dans son développement. Le coach norvégien pourrait l’utiliser dans un rôle de rotation, lui permettant de se roder progressivement tout en apportant sa fraîcheur lors des rencontres.

Un pari sur l’avenir jusqu’en 2029

L’engagement de Stojkovic sur un contrat longue durée illustre la confiance de la direction dans son potentiel. À seulement 18 ans, il a toute la marge pour progresser et s’installer durablement dans le couloir droit. S’il continue sur cette dynamique, le Serbe pourrait bien devenir une pièce maîtresse de l’équipe dans les saisons à venir. Pour l’heure, les supporters peuvent se réjouir d’accueillir un joueur ambitieux, travailleur et prêt à se battre pour le maillot vert.