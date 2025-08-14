Tous 2 signés professionnel par l’ASSE cet été, Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali, 18 ans, ont honoré leur première apparition avec l'équipe première en Ligue 2 face à Laval.

Les supporters des Verts ont eu l'occasion de voir 4 recrues faire leurs premiers pas ce samedi (Joao Ferreira, Chico Lamba, Ebenezer Annan et Lassana Traoré mais pas que. Deux jeunes talents formés au club, Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali, ont foulé pour la première fois la pelouse en match officiel avec les pros. Signataires de leur premier contrat professionnel cet été, les deux joueurs ont franchi une étape clé de leur carrière lors de la rencontre face à Laval.

Gadegbeku et El Jamali, l’aboutissement d’un long parcours à l’ASSE

Arrivés très jeunes au centre de formation, Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali représentent l’ADN stéphanois : travail, patience et passion. Pour Gadegbeku, milieu dynamique et moderne, cette première en Vert est la récompense de plusieurs saisons à gravir les échelons. Titularisé aux côtés de Tardieu et Moueffek, le jeune stéphanois a fait bonne impression au milieu. El Jamali, profil plus offensif, est lui rentré plus tard dans la rencontre.

Face à un adversaire tenace comme Laval, les deux néo-pros ont montré de belles promesses. Sans surjouer, Luan Gadegbeku a su s’intégrer dans le collectif, multipliant les courses intelligentes et les interventions justes. Nadir El Jamali a eu moins de temps pour s'exprimer que son partenaire, mais sa pré-saison donne de bons motifs d'espoirs de le revoir fouler les pelouses de Ligue 2. Pour le public, ce fut aussi l’occasion de découvrir de nouveaux visages, symboles d’un futur qui se construit dès aujourd’hui.

Un avenir dans le groupe pro de l'ASSE en Ligue 2

Ce premier match n’est qu’un début. Gadegbeku et El Jamali vont désormais devoir confirmer, gagner du temps de jeu et s’installer durablement dans la rotation. Leur progression dépendra de leur constance, mais aussi de la confiance accordée par le coach. À eux de montrer qu'Eirik Horneland n'a peut-être pas besoin de chercher trop loin certains renforts pour son milieu de terrain. Dans un championnat exigeant comme la Ligue 2, chaque minute sur le terrain est une chance de grandir. L’ASSE espère voir ces deux jeunes pousser encore plus loin les couleurs Vertes.