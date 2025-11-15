Après une première rencontre face à Gibraltar, Strahinja Stojkovic poursuit son aventure en sélection avec la Serbie U19 ce vendredi (13h45) face à la Géorgie. Un test plus relevé pour le jeune latéral de l'ASSE.

Arrivé à l’AS Saint-Étienne cet été, Stojkovic continue de découvrir le haut niveau. Malgré un temps de jeu réduit avec les pros (quelques minutes seulement face au Mans), le jeune latéral serbe engrange des minutes depuis le début de saison en réserve. Son intégration au sein du groupe d'Horneland se fait en douceur, l’objectif étant de le préparer à l’avenir.

Avec la Serbie U19, il trouve un contexte idéal pour progresser. Après un premier match contre Gibraltar (victoire 4-0), cette deuxième rencontre contre la Géorgie s’annonçait plus relevée pour les coéquipiers du latéral de l'ASSE. Les jeunes Serbes devaient faire preuve de rigueur défensive, un secteur où Stojkovic se devait d'avoir un rôle clé.

Pour le Stéphanois, cette sélection est aussi une vitrine : il espère convaincre ses entraîneurs et montrer qu’il peut, à terme, concurrencer Ferreira ou Appiah et s'installer dans la rotation au sein de l’effectif stéphanois.

Stojkovic enchaine avec la Serbie 19

À nouveau titulaire et disputant l'intégralité de la rencontre au poste de latéral droit, les serbes ont fait face à une opposition plus importante. Menés dès la demi-heure de jeu, les Serbes U19 ont dû réagir après l’ouverture du score signée Saba Nioradze à la 36e minute. Ce but est venu concrétiser la domination géorgienne lors d’un début de match particulièrement disputé.

À la pause, le tableau d’affichage indiquait 1-0, reflet d’une première période électrique marquée par pas moins de six avertissements, deux, côté serbe et, quatre, côté géorgien. Au retour des vestiaires, les jeunes Serbes ont montré un tout autre visage. Plus engagés et mieux organisés, ils ont réussi à imposer leur rythme face à une équipe géorgienne légèrement en recul. Leur persévérance a fini par payer lorsque Vasilije Kostov, idéalement placé, a inscrit le but égalisateur à la 60e minute. Cette réalisation a relancé l’enjeu et a donné une nouvelle dynamique à la rencontre. À la 76e, la Serbie U19 va passer devant grâce à Uros Djordjevic. En toute fin de match (94e), les Serbes vont définitivement crucifier les géorgiens grâce à Mihajlo Cvetkovic. Score final : 3-1 !