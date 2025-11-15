L’ASSE mise sur sa formation pour le 7ᵉ tour de Coupe de France. Avec douze joueurs formés à l’Étrat et huit débutants en match officiel, les Verts présentent un groupe rajeuni et ambitieux pour défier Quetigny.

L’AS Saint-Étienne se déplace ce samedi en Côte-d’Or pour y affronter Quetigny (R2) dans le cadre du 7ᵉ tour de Coupe de France. Une rencontre au parfum particulier puisque les Verts se présenteront avec un groupe profondément remanié. Entre les internationaux retenus en sélection et plusieurs cadres laissés au repos, Eirik Horneland a choisi d’ouvrir la porte aux jeunes du centre de formation. Le résultat est inédit : 12 joueurs issus de l’Étrat composent la liste, dont 8 vivront leur première apparition officielle en équipe professionnelle.

Pour ces jeunes pousses de l'ASSE, cette opportunité représente bien plus qu’une simple convocation. C’est une véritable vitrine pour la formation ligérienne, régulièrement saluée mais rarement exposée aussi massivement dans un match à enjeu. Ce déplacement chez un adversaire déterminé, dans l’atmosphère si particulière de la Coupe de France, constituera un test grandeur nature. Une étape majeure dans la carrière de ces joueurs qui ont déjà convaincu en N3 ou en U19 et qui ont l’occasion de marquer des points forts dans l’esprit du staff.

Coupe de France : première pour 8 jeunes Verts

Parmi les huit nouveaux convoqués, plusieurs profils se distinguent, à commencer par Maedine Makhloufi. Le latéral gauche de 20 ans, capitaine de la réserve, a signé l’été dernier un contrat professionnel d’un an. Auteur de trois buts et d’une passe décisive en six matchs de N3, il s’appuie sur un pied gauche redouté et une constance saluée par ses éducateurs. Déjà aperçu en amical contre Troyes et Carouge, il franchit cette fois le cap de la compétition officielle.

Autre joueur du couloir, Ewan Hornech (portrait entier ici), 19 ans, également latéral gauche. Arrivé en U15 après avoir été formé à Nivolet, il dispute sa sixième saison dans le Forez. Régulièrement utilisé en U19, parfois en réserve, il s’est aussi ouvert les portes de la sélection U17 algérienne qu’il a représentée à plusieurs reprises. Une trajectoire qui illustre son potentiel et sa marge de progression.

À droite cette fois, Samy Achour, 19 ans, effectuera lui aussi sa première apparition en professionnel. Habitué du groupe réserve, il y avait disputé son premier match à seulement 16 ans sous Razik Nedder. En fin de contrat stagiaire en juin prochain, cette convocation constitue un moment clé pour son avenir sportif.

Dans le secteur offensif, plusieurs pépites attirent l’attention. Mylan Toty (portrait ici), né en 2009 et recruté par l'ASSE à Sénart-Moissy, suit les traces de Lucas Gourna-Douath, également formé dans le club francilien. Séduit par son explosivité et sa maturité technique, le staff l’a sécurisé avec un contrat aspirant jusqu’en 2027. Cette première convocation est le fruit de son adaptation éclair et de son potentiel déjà remarqué.

Issam Cheikh, arrivé l’an dernier de l’Olympique de Saint-Étienne, a brillé en U19 Nationaux avec treize buts marqués, l’un des meilleurs totaux de la poule. Désormais intégré à la réserve où il poursuit sur sa lancée, l’attaquant polyvalent est récompensé pour son volume de jeu et son efficacité.

Parmi les plus jeunes, Noah Moulin, né en 2008, impressionne par sa polyvalence et son intelligence de jeu. Surclassé en N3 cette saison, il assume déjà le passage au football adulte, occupant tour à tour les rôles d’ailier ou de milieu relayeur. Son ascension rapide séduit les éducateurs de l’Étrat.

Enfin, Paul Eymard (portrait ici) (2008), international français dans sa catégorie d’âge, est un élément majeur de son groupe U17. En discussions pour signer professionnel, il avait déjà été utilisé en préparation estivale. Ce premier match officiel pourrait accélérer sa trajectoire. À ses côtés, Jules Mouton, né en 2005 et frère de Louis, arrive lui aussi dans le groupe professionnel. Capitaine dans chaque catégorie depuis son arrivée, il brille par sa polyvalence rare : milieu défensif, défenseur central ou même milieu offensif selon les besoins.

Une affiche idéale pour révéler la future génération de l'ASSE

Si la Coupe de France réserve souvent des surprises, elle reste également un terrain d’expression unique pour les jeunes joueurs. Le déplacement à Quetigny, modeste mais ambitieux pensionnaire de Régional 2, représente à la fois un piège et une opportunité. Le contexte – terrain, intensité, adversité – offre un révélateur immédiat pour ces éléments de la formation stéphanoise. Beaucoup y joueront leur premier match dans une atmosphère éloignée du confort des centres d’entraînement et des compétitions nationales jeunes.

S’appuyer sur sa formation, l’ASSE l’a toujours fait. Mais jamais avec un groupe aussi tourné vers l’avenir et aussi jeune. Cette rencontre symbolise davantage qu’un match : c’est la confirmation d’une stratégie sportive visant à intégrer progressivement les talents maison dans le projet professionnel. Derrière les noms cités, le club voit des profils prometteurs, chacun avec une histoire particulière, un parcours exigeant et une ambition forte.

L’enjeu sportif demeure évidemment présent car la Coupe de France garde une importance majeure dans le Forez. Mais ce 7ᵉ tour à Quetigny pourrait aussi marquer la naissance de nouvelles trajectoires. Certains y vivront un moment fondateur, d’autres y prendront goût, tous auront la possibilité de s’offrir une première ligne marquante dans leur histoire personnelle avec le maillot vert.

Une chose est sûre : cette jeunesse, encadrée par un staff attentif, portera haut les valeurs de la formation stéphanoise. Et pourquoi pas, offrir aux supporters les premières étincelles d’une génération promesse.