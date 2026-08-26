Après trois journées de Ligue 2, l'ASSE trône seule en tête du classement avec neuf points sur neuf possibles. Au-delà du simple résultat comptable, les statistiques détaillées confirment l'ampleur de la maîtrise affichée par les hommes de Ian Cathro, aussi bien offensivement que défensivement.

Les chiffres bruts parlent d'eux-mêmes. Trois matchs, trois victoires, neuf points sur neuf, soit un 100 % de réussite depuis le début de la saison. L'ASSE affiche également la meilleure attaque du championnat avec 10 buts marqués, et la meilleure défense avec un seul but encaissé. Difficile, sur le papier, de faire mieux en trois journées de championnat.

ASSE : Une défense de fer, presque hermétique

Dans le détail, la solidité défensive stéphanoise impressionne encore davantage. Les Verts comptabilisent déjà deux clean sheets sur trois rencontres disputées, et Gautier Larsonneur n'a été inquiété qu'à quatre reprises sur l'ensemble de la période, pour trois arrêts et un seul but encaissé.

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Selon FotMob, les statistiques de xG concédé confirment cette maîtrise collective : 0,66 face à Sochaux, 0,73 contre Clermont et seulement 0,05 face à Grenoble, pour un total cumulé de 1,44 xG contre sur les trois rencontres. Des chiffres qui traduisent une équipe qui ne concède que très peu d'occasions franches, et qui se montre en plus efficace dans sa propre surface pour repousser le danger quand celui-ci se présente (même rarement).

Une discipline collective remarquable

Sur le plan disciplinaire, l'ASSE se distingue également par sa retenue. Avec 39 fautes commises, les Verts pointent à la 7ᵉ place du championnat dans cette catégorie, et seulement 3 cartons jaunes récoltés placent l'équipe stéphanoise au 3ᵉ rang de Ligue 2 sur ce critère précis. Une sagesse collective qui limite les prises de risque inutiles et contribue indirectement à la solidité défensive globale du groupe.

Une attaque collective, pas dépendante d'un seul homme

Offensivement, le tableau est tout aussi flatteur. Voire mieux. L'ASSE compte dans ses rangs le meilleur buteur du championnat avec Irvin Cardona, auteur de 4 réalisations, mais également le meilleur passeur de Ligue 2, une distinction partagée entre Cardona, Jakob Breum, Thierno Ballo et Augustin Boakye, tous crédités de 2 passes décisives. Une répartition qui confirme que l'efficacité offensive stéphanoise ne repose pas sur un seul homme, mais bien sur un collectif capable de faire briller plusieurs individualités.

Les statistiques de xG marqué renforcent encore cette impression de maîtrise offensive : 2,32 face à Sochaux, 3,28 contre Clermont et 1,93 face à Grenoble, pour un total impressionnant de 7,53 sur les trois matches. Un volume qui traduit une équipe qui crée énormément d'occasions, et qui se montre en plus particulièrement clinique devant le but, puisqu'elle marque même davantage que ce que ses statistiques attendues suggèrent.

Ce volume offensif se confirme également en nombre de tentatives : avec 54 tirs tentés en trois matchs, personne ne fait mieux que les Verts en Ligue 2 après trois journées. Sur ce total, 21 tirs ont trouvé le cadre adverse, une proportion largement cohérente avec l'efficacité déjà constatée devant le but.

ASSE : Une possession en retrait, mais un choix assumé

Seul indicateur où l'ASSE ne domine pas totalement son sujet : la possession de balle. Avec une moyenne de 57,7 %, les Verts se classent derrière Guingamp (61,7 %) et Dunkerque (58,7 %), tout en devançant de peu leur prochain adversaire, Dijon (57 %). Rien d'étonnant, ni d'inquiétant. Juste logique ?

Ian Cathro a en effet insisté à plusieurs reprises sur sa volonté de privilégier les transitions rapides plutôt qu'une possession stérile, sans réelle incidence sur le jeu. Une philosophie tactique assumée, qui semble d'ailleurs porter ses fruits au regard des statistiques offensives évoquées plus haut. La recherche de verticalité s'observe largement. Terminée la domination pour la domination : place à l'efficacité et à la verticalité, du moins c'est la volonté clairement affichée par le staff stéphanois depuis le début de la saison.

ASSE : Un début de saison qui coche toutes les cases

Au global, cette accumulation de statistiques positives confirme que la première place occupée par l'ASSE après trois journées n'a rien d'un simple concours de circonstances. Solidité défensive, efficacité offensive collective, discipline exemplaire et philosophie de jeu clairement identifiée : les Verts cochent actuellement toutes les cases d'un candidat sérieux à la montée, avant d'affronter justement Dijon, une équipe qui partage avec eux ce goût prononcé pour les transitions rapides plutôt que la possession stérile.

Une prudence de rigueur malgré tout

Ces statistiques XXL méritent toutefois d'être nuancées par le calendrier rencontré jusqu'ici. L'ASSE a affronté un promu en Sochaux, ainsi que deux formations qui devraient logiquement jouer le maintien cette saison, à l'image de leur exercice précédent, Clermont et Grenoble. Difficile, dans ces conditions, de tirer des conclusions définitives après seulement trois journées de championnat face à des adversaires a priori abordables sur le papier.

Reste que la tendance est bel et bien là, et qu'elle mérite d'être soulignée : l'ASSE a plus que bien démarré sa saison, et impressionne par la constance de ses performances, aussi bien dans le contenu que dans le résultat. La suite du calendrier, avec des adversaires théoriquement plus coriaces, permettra de confirmer si cette dynamique tient face à une opposition plus relevée.