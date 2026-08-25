Saint-Étienne vit une fin de mercato mouvementée et de nombreux bouleversements sont attendus dans l'effectif de Ian Cathro. Une difficulté en plus pour l'entraîneur de l'ASSE, qui doit trouver de la stabilité pour performer en Ligue 2.

Dans le Forez, l'heure est au dégraissage massif. Plusieurs noms sont poussés vers la sortie, à l'image d'Igor Miladinovic, depuis prêté au Partizan Belgrade, Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan, Djylian N'Guessan et Mickaël Nadé. Ce dernier devrait d'ailleurs s'engager avec le Dubaï United dans les prochains jours, avant d'être prêté au Rodina Moscou.

Un sprint final agité à l'ASSE

D'ici la fermeture du marché ce lundi 1ᵉʳ septembre à 20 h, Ian Cathro sait que le calme n'est pas pour tout de suite. "Beaucoup de choses peuvent se passer", prévenait ce dernier en conférence de presse samedi, dans la foulée de la victoire contre Grenoble (4-0).

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En ligne de mire, des sollicitations attendues pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. "Sur la fin du mercato et les éventuels départs de joueurs comme Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili, on sait que durant cette période, chaque club garde ses portes ouvertes."

Concernant l'international géorgien, décisif ce week-end, l'Olympiakos, un temps intéressé, a finalement privilégié une autre piste. De quoi laisser présager des mouvements de dernière minute.

Cathro satisfait de Stassin et Davitashvili

Malgré les remous, le technicien écossais refuse de céder à la panique. Ian Cathro est notamment apparu rassuré par la gestion interne. "J'ai la chance d'évoluer dans un club structuré, avec des gens très compétents. Nous serons prêts, quel que soit le scénario."

Cette sérénité institutionnelle trouve d'ailleurs son écho sur le terrain. Face à Grenoble, l'apport des remplaçants a confirmé que le groupe restait hermétique aux bruits du mercato. "J'ai été impressionné par leur attitude, leur engagement et leur connexion avec le groupe", s'est félicité Cathro. "Ils sont rentrés pour aider l'équipe, protéger le résultat et faire corps. C'est le signe qu'on est en train de bâtir un vrai groupe d'hommes prêts à se battre ensemble."

Un socle mental indispensable pour traverser la tempête des dernières heures de transfert sans perdre le cap sportif.