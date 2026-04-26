Lucas Stassin n’élude rien. Avant la rencontre contre Troyes (0-3), l’attaquant de l’ASSE s’est livré sans filtre. Entre adaptation difficile, déclic mental et objectif montée, le Belge affiche une détermination claire au micro de BeIN Sports.

Arrivé avec des attentes élevées, Lucas Stassin a connu des débuts agités sous le maillot stéphanois. L’attaquant ne le cache pas. « Je me sens très bien, je me sens comme chez moi. Les supporters, l'ambiance est au rdv à chaque match. Je sais qu'à chaque but, ils descendent et c'est mon but de les faire vibrer et de les faire descendre à chaque fois. » Une déclaration forte qui montre son attachement rapide au Chaudron.

Mais tout n’a pas été simple. « C'était difficile en début de saison car j'avais des critiques et un peu de haine envers moi, ce que je comprend parce que c'est le monde du football. » L’ancien joueur a dû encaisser. « J'ai eu un été particulier parce que blessures + transfert, pas transfert. C'est la première fois de ma jeune carrière que je vivais un evenement comme ça et j'ai eu un peu les retombées de tout ça. Ca a été très dur pour moi et j'ai mal géré cette période c'est sur. » Une lucidité rare pour un joueur encore jeune.

Stassin transformé depuis l’hiver

Le tournant ? Il est clair dans son esprit. « Mon declic, je l'ai eu graçe au travail en décembre, maintenant il s'est officialisé une fois que la période des transferts était finie et que j'ai su qu'une partie de moi était ici et que je devais tout faire pour faire remonter le club. » Depuis, son rendement a changé et son discours aussi.

Le rôle de Philippe Montanier semble déterminant dans cette évolution. « Montanier ? C'est un humain fantastique, il a ce respect envers chaque joueur, il a cette capacité à comprendre les joueurs quand on est fatigué, quand on est moins bien ou quand on est bien. Il n'y a aucun tabou avec lui et on arrive à avoir cette relation très fluide entre les joueurs et le coach. » Une relation saine qui semble porter ses fruits.

Sur le terrain, Stassin s’appuie aussi sur ses partenaires offensifs. « On a une grosse connexion devant, comme on peut voir avec Cardona. Il doit avoir 5 ou 6 passes décisives, il y en a 3 ou 4 pour moi. On s'entend bien, on sait comment se trouver. Et même avec Zuriko, on sait que ça peut venir de lui-même parce qu'il à une grosse qualité individuelle. On a joué toute la saison dernière ensemble donc c'est sur que nous trois on a une belle connexion. »

Un objectif clair : la montée avec l’ASSE

Malgré ses statistiques, Stassin en veut plus. « Je ne suis pas satisfait de la barre des 10 buts même si il y a quelques semaines j'aurai signé. L'objectif, c'est la montée maintenant peu importe les buts que je marque. » Le collectif passe avant tout.

Parmi ses souvenirs forts, un but ressort. « Mon préféré ? Mon but comme Annecy. La course est longue, on se demande ce qu'on va faire. Plus je me rapproche du gardien plus je reflechis et finalement je me pose pas de question et je finis. Ca termine au fond du but. »

Enfin, il n’élude pas la question que tous les supporters se posent. « Est ce que Sainté va remonter en Ligue 1 ? Oui, c'est un club qui a rien a faire en ligue 2 donc pour les supporters c'est necessaire. Ca sera avec ou sans Lucas Stassin ? Ca sera avec bien sûr ! » Un message fort, presque une promesse.

L’ASSE est prévenue : Lucas Stassin est prêt à tout pour ramener le club là où il doit être.