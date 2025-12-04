2 semaines après avoir battu Nancy, l’ASSE retrouve la Ligue 2 en ce premier week-end de décembre. Avant de se déplacer à Dunkerque, Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse afin d’évoquer le dernier déplacement de son équipe en championnat lors l’année 2025. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Parmi les joueurs qui seront forfaits pour cette rencontre, il y aura Lassana Traoré et Chico Lamba, mais également Lucas Stassin et Djylian N'Guessan. Un point d'interrogation subsiste sur la convocation de Mahmoud Jaber et Aïmen Moueffek. On retrouvera en revanche Joshua Duffus.

Paul Eymard a dû écourter sa séance aujourd'hui (jeudi) donc je ne suis pas encore sûr qu'on pourra l'utiliser ce week-end."

Moueffek, Eymard et Jaber incertains

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Mouffek devait jouer contre Ecotay en Coupe de France mais il a senti une légère douleur sur la dernière séance. Il a donc été ménagé sur cette rencontre et depuis il s'entraîne avec le coach pour la réathlétisation. Pour le moment on est incapable de dire s'il sera disponible samedi.

Mahmoud Jaber a eu une plaie qui s'est infectée au niveau de l'orteil. C'est assez douloureux donc on va voir si on peut régler ce problème avant la rencontre. Il avait pu s'entraîner normalement jusqu'à aujourd'hui. Mais, ce jeudi, il n'a pas pu participer à la séance."

Stassin de retour face à Bastia ?

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “On va voir si on peut arriver à récupérer Lucas Stassin pour les rencontres contre Bastia et Nice. Nous pourrions peut-être le récupérer la semaine prochaine. C'est du 50-50 pour l'instant. S'il revient la semaine prochaine, il pourra peut-être être disponible pour Bastia et Nice. Mais les jours passent vite...

Pour N'Guessan, il y a un peu plus de délais par rapport à Lucas Sassin, donc il devrait revenir un peu plus tard.

Enfin, concernant Chico Lamba et Lassana Traoré, ils seront tous les deux out jusqu'à la trêve hivernale. On les retrouvera en début d'année 2026."

Jaber doit s'adapter à l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "Il n'y a pas de raison principale qui explique ces absences. Il s'agit avant tout d'histoires personnelles propres à chaque joueur. Par exemple, Lucas Stassin a eu une période difficile après s'être fait opérer cet été. Il a de nouveau un souci au retour de sa sélection internationale avec la Belgique. Il en est de même pour les autres joueurs qu'on n'a pas réussi à remplir avec assez de temps de jeu et qui ont parfois été victimes de blessures.

C'est normal, si on met de nouveaux joueurs, ils doivent s'adapter à la nouvelle façon de s'entrainer et de jouer. Si on regarde Mahmoud Jaber, par exemple, on joue différemment en Israël qu'en France. Ce qu'il fait aujourd'hui avec nous est différent de ce qu'il faisait avec son club précédent. Tous les joueurs doivent se réhabituer à une nouvelle manière de travailler.

Heureusement pour nous, nous avons une bonne profondeur de banc au sein de notre effectif. Nous avons dû jouer sans nos trois buteurs ces dernières semaines, mais nous avons toujours trouvé un moyen de marquer."