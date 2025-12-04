L'ASSE affronte Dunkerque ce samedi soir. Maxime Bernauer s'est présenté devant la presse ce jeudi. Retour sur les mots du défenseur de l'AS Saint-Etienne.

Maxime Bernauer, défenseur de l'ASSE : "La Coupe de France ? Dans le rythme, ce n'est pas le même. Après le coach avait mis l'équipe la plus compétitive. Ce qui nous a permis d'être dans un contexte de match et de pouvoir jouer 45 minutes même si ce ne sont pas les mêmes efforts. Ce qui est bien, c'est que ça a permis à tous les jeunes qui s'entraînent tous les jours avec nous, qui n'avaient pas forcément de temps de jeu, de jouer, de marquer, et d'engranger de la confiance. Donc ça concerne tout le monde."

L'ASSE a respecté Ecotay-Moingt

Maxime Bernauer, défenseur de l'ASSE : "On a fait un match sérieux. Je pense qu'on les a respectés. Ce n'est jamais évident, même pour nous. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, même s'il y a un gros écart de niveau. On sait comment c'est la Coupe de France. Et puis, ça a été une belle soirée, une belle communion avec tout le monde. On continue à travailler sérieusement pour pouvoir préparer les matchs qui arrivent."

Une première pour Bernauer

Maxime Bernauer, défenseur de l'ASSE : "C'est la première fois que je vois un adversaire célébrer avec notre public et je trouve ça beau. Ça ne m'étonne pas du public stéphanois, c'est les valeurs du club et c'est exceptionnel, surtout pour eux d'avoir pu vivre ça. Je pense qu'ils s'en souviendront longtemps. Même pour nous c'est un moment sympa. Comme je l'ai dit, on les a respectés. C'est la meilleure façon de leur montrer qu'on ne les a pas pris par-dessus la jambe. On les a pris au sérieux. C'était un match comme un autre. C'est dur pour eux parce qu'on a fait respecter l'écart de niveau, mais on se devait de faire ça. C'est cool qu'il n'y ait pas eu de mauvais comportements. L'état d'esprit a été bon tout au long du match, ce qui a permis à tout le monde de fêter ça comme il se devait à la fin du match. Je trouve que c'est beau dans le foot d'aujourd'hui de pouvoir vivre encore des moments comme ça. C'était l'état d'esprit un peu d'avant le match. Ils sont arrivés au stade avec le bus et les supporters. Je n'ai pas été surpris et c'est cool qu'ils aient fait ça. Franchement, ça aurait été dommage que ce soit l'inverse.

L'ASSE ne peut se reposer sur ses lauriers

Maxime Bernauer, défenseur de l'ASSE : "Nous, on l'a pris un match comme un autre. On l'a préparé pareil que si ça avait été un match de championnat. On n'est pas forcément sorti de la routine. Il n'y a pas eu de trêve internationale. Tout le monde était là. On s'est entraîné normalement.

On sait qu'on ne peut pas se reposer sur ce qu'on fait parce qu'on sait qu'on est capable de mieux, notamment dans la consistance des matchs. On l'a vu contre Nancy. Dans la globalité, c'était un match maîtrisé, mais c'est un match qui ne doit jamais se finir sur 2-1 si on est encore plus tueurs et plus sérieux. On se doit de continuer à s'améliorer, à travailler en ce sens. Après, on ne crache pas sur les victoires."

Les Verts doivent mieux faire

Maxime Bernauer, défenseur de l'ASSE : "On est lucide sur le fait qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, notamment dans la consistance sur la durée dans les matchs. On a un groupe de qualité. On sait qu'on est capable de mieux. Je préfère vous parler comme ça plutôt que de me satisfaire des résultats. On est ambitieux, on sait ce qu'on veut, on connait la qualité de notre effectif. Maintenant, c'est bien de le dire mais il faut arriver à le mettre en place sur le terrain.

L'état d'esprit, il faut qu'on continue à être là-dedans, à vouloir faire mieux dans tous les domaines. Il faut qu'on arrive à mettre ça en place sur le terrain, sur la durée, à avoir les résultats et le contenu du match."

Bernauer en leader

Maxime Bernauer, défenseur de l'ASSE : "Ce n'est pas moi plus qu'un autre, mais c'est ceux qui se sentent légitimes de le faire. S'il y en a 11 à le faire, c'est encore mieux. Après, il y a différents caractères.

Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. L'important, c'est qu'on tire tous dans le même sens à notre échelle et qu'on s'écoute les uns les autres pour pouvoir s'améliorer."

Changement de logiciel recherché

Maxime Bernauer, défenseur de l'ASSE : "Il faut profiter d'être en Ligue 2 et de jouer les premiers rôles pour essayer d'inculquer cette mentalité. En France, ce n'est pas forcément le cas dans beaucoup de clubs, d'avoir cette mentalité de vouloir tout gagner à chaque fois. On est dans une posture où on se doit de l'avoir et il faut qu'on en profite pour pouvoir faire en sorte que ce soit naturel et dans la mentalité de chacun. C'est au quotidien. Chaque jeu, à chaque fois qu'on sent qu'on peut faire mieux, on doit pousser plus. Individuellement déjà, chacun faire mieux et continuer à travailler tous les jours, même s'il y a les victoires, ne pas se relâcher."

Bernauer veut tuer les matchs

Maxime Bernauer, défenseur de l'ASSE : "C'est en travaillant dur chaque jour. On a vu contre Pau, quand on joue sérieusement et qu'on tue le match quand il faut tuer le match, il y a tout le monde qui prend plus de plaisir. Collectivement, ça devient plus facile et la confiance est encore plus grande. Après le match contre Pau, vous étiez content, les supporters étaient contents, surtout que c'était après Annecy. C'est bénéfique pour tout le monde. Nancy, pour moi, ça aurait pu être le même scénario si on avait été sérieux. C'est dommage de finir le match en ayant ce discours-là. Tout le monde aurait préféré que ça se finisse comme Pau. Il y avait moyen de le faire. Il faut qu'on arrive à que ce soit naturel. Quand on a la maîtrise qu'on a les occasions pour le faire, de tuer chaque match, il faut le faire."

Source : Chaîne Youtube de l'ASSE