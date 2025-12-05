C'était le gros dossier du mercato estival de l'ASSE. Et pourtant, trois mois après, il ne semble toujours pas enterriné. Lucas Stassin semble encore avoir la tête ailleurs. Celui qui était adulé la saison dernière, perd progressivement sa place dans le XI de départ. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

Annoncé loin de l'ASSE cet été, Lucas Stassin a vu ses dirigeants lui barrer la route. Désormais, la décision interroge du côté des observateurs. "Si l'ASSE aurait dû le laisser partir cet été ? Aujourd’hui, c’est facile à dire, affirme Alexandre, rédacteur et chroniqueur pour Peupe Vert.

Mais Lucas Stassin, c’est un joueur sur lequel Kilmer a très vite mis les points sur les i. Il a clairement montré qu’il n’allait pas le lâcher. On a la chance d’avoir un propriétaire avec les moyens de dire : ‘à 25, 30, voire 40 millions d’euros, on ne vend pas’. Ça veut dire qu’il croit dur comme fer en lui. Et c’est un signal fort qu’on envoie au joueur, mais aussi au reste du marché."

Mais au-delà de la valeur marchande, c’est la dimension psychologique qui pose question. "Il ne faut pas oublier un aspect important : le mental. On parle d’un joueur qui s’est cramé psychologiquement cet été, persuadé qu’il allait partir. Sauf que ça ne s’est pas fait. Son père en a d’ailleurs parlé récemment en interview."

La situation est d’autant plus complexe que la concurrence interne a évolué. Joshua Duffus prend de plus en plus de place dans le XI de départ. "Il subit la montée en puissance de Dufus. En ce moment, s’il y a un titulaire, c’est lui. Stassin est clairement numéro 2 sur les performances. C’est beaucoup à encaisser pour un joueur."

Un départ à éviter ?

Selon les informations de Sky Sport, le VfB Stuttgart, actuel cador de Bundesliga, a manifesté son intérêt pour l'attaquant de l'ASSE. C'est également un club dont il avait déjà été question cet été. "Le vendre maintenant, ce serait perdre au change", affirme Clément, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert.

Je pense qu’on a quand même bien fait de le garder. Ils ont tenu leur ligne tout l’été : invendable. Et ils ont tenu parole. Je ne les vois pas le vendre cet hiver non plus, ce serait illogique. (...) Si Stassin ne s’implique pas, tant pis pour lui. Il ira pas à la Coupe du Monde, il jouera moins. C’est comme ça.

Stuttgart ? Ça fait longtemps qu’ils sont intéressés, depuis mai ou juin je crois. Donc pas étonnant qu’ils reviennent aux nouvelles juste avant le mercato. Mais très sincèrement, je vois pas l’ASSE le laisser partir. Ce serait absurde. Ils se sont battus tout l’été pour le garder, ce n’est pas pour le brader cet hiver."

Un élément essentiel à l'ASSE en Ligue 1 ?

Mais au-delà de cette saison, l’optique de la montée en Ligue 1 redonne du sens à ce pari.

"Il faut se projeter sur la Ligue 1, poursuit Clément. Même s’il ne joue que 10 ou 15 matchs sur la phase retour, il aura l’occasion de regagner des points. C’est un joueur qui a clairement un niveau au-dessus. Va trouver, aujourd’hui, un buteur de moins de 21 ans avec son profil, son potentiel, à un tarif raisonnable. Bon courage.

Le vendre, ce serait se créer un problème en plus : devoir recruter un attaquant du même niveau, dans la même tranche d’âge. Et ça, ça ne court pas les rues. Il faut voir plus loin. Si on monte, on sera bien content d’avoir Stassin dans l’effectif."