Il y a tout juste un an, la cellule de recrutement de l'ASSE avait coché le nom de Sadibou Sané. Il était en haut de la pile pour renforcer une défense stéphanoise qui prenait l'eau. Brillant en Ligue 2, Metz avait fermé la porte en demandant plus de 10 millions d'euros. La situation a changé. De quoi relancer le dossier ?

Sadibou Sané sortait d'une saison brillante sous les couleurs messines. Alors âgé de 20 ans, le Sénégalais avait vu sa cote grimper en flèche. Dès la première partie de saison, ses prestations avaient été remarquées par l'ASSE. Fort dans les duels et rapide, son profil collait avec les besoins stéphanois. Un profil moderne pour colmater des brèches défensives bien trop persistantes.

L'ASSE intéressée. Metz l'avait bloqué

Dès novembre 2024, l'ASSE avait contacté l'entourage du joueur et le FC Metz. Problème, le président messin avait fermé la porte. Bernard Serin, président du FC Metz, s'était montré catégorique : : « Sadibou Sané ? C'est un joueur qui attire beaucoup l’attention. Mais il ne partira pas cet hiver. » De notre côté, on nous affirmait à l'époque que le FC Metz demandait plus de 10 millions d'euros. L'ASSE avait rapidement lâché l'affaire. Plusieurs semaines plus tard, c'est Maxime Bernauer qui avait finalement rejoint l'ASSE.

À la fin de saison, à l'occasion du mercato estival, l'ASSE restait sur les rangs. Pour autant, les Verts ont investi plus de 6M € sur Chico Lamba. Le portugais présente un profil semblable à Sadibou Sané mais à un tarif plus abordable.

Sané vers un départ

Tout était réuni pour voir Sané confirmer en Ligue 1. Pour l'heure, nous en sommes loin. Sa première partie de saison est catastrophique. Expulsé à deux reprises, il a disparu des pelouses depuis le 19 octobre (exclu à Toulouse). Depuis, Metz gagne des points et fait sans lui. Il sera sur le marché cet hiver. L'occasion de rouvrir le dossier pour l'ASSE ? Avec Chico Lamba, Maxime Bernauer, Kevin Pedro et Axel Dodote, les Verts semblent pourvus à ce poste. Reste à voir si cette opportunité de marché peut faire bouger les lignes du côté de l'AS Saint-Étienne.