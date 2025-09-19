La 6ᵉ journée de Ligue 2 s’ouvre ce vendredi soir avec plusieurs confrontations qui pourraient rebattre les cartes, aussi bien en haut qu’en bas du classement. Si l’AS Saint-Étienne n’est pas concernée par les matches de ce soir, les résultats auront leur importance à la veille d’un choc face à Reims, samedi à 20h.

Seuls en tête, les Verts espèrent poursuivre leur dynamique face au club champenois. En attendant, les regards stéphanois seront tournés vers plusieurs concurrents directs engagés ce vendredi soir en Ligue 2. Une soirée où il valait clairement mieux jouer à l'extérieur !

Grenoble – Annecy : duel d’équipes à la relance en Ligue 2

Sur la pelouse du Stade des Alpes, Annecy n'a fait qu'une bouchée d'une équipe de Grenoble complètement perdue ce vendredi. Une première période dominée de la tête et des épaules par les Annéciens (7 tirs et 3 cadrés, aucune frappe pour le GF38) où l'équipe de Laurent Guyot n'a pas su faire la différence. Une deuxième où les visiteurs ont enfin fait la différence, se baladant sur le terrain de Grenoble. Grâce aux buts de Quentin Paris (52'), Thibault Rambaud (60') et Josue Tiendrebeogo (83'), les Savoyards s'offrent un large succès (1-3) et remontent à la 7e place.

Résultat : Grenoble 1–3 Annecy

Buteurs : Yadaly Diaby (90'+6) / Quentin Paris (52'), Thibault Rambaud (60') et Josue Tiendrebeogo (83')

Nancy – Red Star : choc entre prétendants

À huis clos au stade Marcel-Picot, Nancy et le Red Star s'affrontaient dans un duel très attendu du championnat de Ligue 2. Deuxième derrière l’ASSE, le Red Star voulait continuer sa belle série. Nancy, de son côté, savait qu’un succès lui permettrait de passer devant son adversaire soir. Rapidement réduits à 10 après une sortie complètement manquée d'Enzo Basilio (17'), les joueurs de Pablo Correa ont longtemps tenu face à la domination outrageuse des Franciliens (73% de possession, 16 tirs, 7 cadrés). Longtemps mais pas assez pour ramener un point, le Red Star ayant arraché la victoire grâce à un Jovany Ikanga (80'). Un quatrième succès de rang pour les visiteurs qui doublent provisoirement l'ASSE en tête du classement.

Résultat : Nancy 0–1 Red Star

Buteur : Jovany Ikanga (80')

Rodez – Clermont : opération rachat pour Clermont

Rodez accueillait Clermont pour un match où les défenses ont longtemps eu le dernier mot. Clermont, battu par l’ASSE lors du week-end dernier en Ligue 2, avait à coeur de se racheter. Rodez, solide à domicile, voulait s'imposer pour grimper au classement. Pourtant dominés, les Clermontois ont fait la différence après la pause grâce à un but d'Adrien Hunou (59'). Bien que réduit à 10 après le carton rouge donné à Maxime Caufriez, Clermont a tenu et remonte à la 6e place.

Résultat : Rodez 0–1 Clermont

Buteurs : Adrien Hunou (59')

Laval – Amiens : s’éloigner du ventre mou de la Ligue 2

Laval recevait Amiens avec l’ambition de remonter au classement. Après cinq matchs sans défaite, les Tangos voulaient confirmer, ils sont finalement passer totalement à côté de leur rencontre. En face, Amiens a profité du match catastrophique de Théo Pellenard, double buteur contre-son-camp (35', 59') pour faire la différence avant de valider son succès grâce à un troisième but de Victor Lobry (83'). Une large victoire qui permet aux coéquipiers de l'ancien stéphanois remonter à la 5e place.

Résultat : Laval 0–3 Amiens

Buteurs : Théo Pellenard (CSC, 35', 59') et Victor Lobry (83')

Boulogne-sur‑Mer – Pau : première victoire en vue ?

Toujours sans point après quatre journées, Boulogne devait absolument réagir pour ne pas s’enliser dans les profondeurs du classement de Ligue 2. Face à eux, une équipe paloise vexée après sa lourde défaite contre le Red Star (0-3) et deux expulsions durant le match. Une rencontre qui a largement tourné à la faveur des Palois, faciles vainqueurs (0-3) grâce à des réalisations d'Antonin Bobichon (2', 36') et Giovani Versini (43').

Résultat : Boulogne-sur‑Mer 0–3 Pau

Buteurs : Antonin Bobichon (2', 36') et Giovani Versini (43')

USL Dunkerque – Le Mans : duel déjà crucial en Ligue 2

Entre Dunkerque et Le Mans, c’est déjà l’heure des choix. Les deux équipes qui se trouvent en Ligue 2 occupent les bas-fonds du classement et ont un besoin urgent de points. Finalement, dans un match marqué par une expulsion de chaque côté - Malang Gomes pour Le Mans (29') et Arouna Sanganté pour Dunkerque (69') -, le résultat n'arrange personne. En effet, si les Nordistes ont mené deux fois au score grâce à des buts d'Anto Sekongo (17') et Enzo Bardelli (56'), les Manceaux sont parvenus à revenir à chaque fois au score. L'ancien Vert Lucas Calodat (36') et Erwan Colas (78') permettent au promu d'arracher un point.

Résultat : Dunkerque 2–2 Le Mans

Buteurs : Anto Sekongo (17') et Enzo Bardelli (56') / Lucas Calodat (36') et Erwan Colas (78')