Élu joueur du mois de septembre en Ligue 2, Lucas Stassin a été questionné par le compte officiel de l’UNFP sur ses célébrations les plus marquantes sous le maillot de l’ASSE. Voici son top 5.

Après un été mouvementé, Lucas Stassin est finalement resté à l’ASSE. Le club stéphanois a pu compter sur le retour en forme de son attaquant belge pendant le mois de septembre. Buteur à quatre reprises, l’ancien joueur de Westerloo s’est montré impactant et a pu gagner le trophée du joueur du mois en Ligue 2, grâce à ses prestations.

Un pari remporté

En avril dernier, Lucas Stassin a brillé sous le maillot Vert. Buteur face à Brest, l’attaquant de l’ASSE avait alors marqué son 10ème but sous les couleurs stéphanoises. Le belge, en difficulté en début de saison dernière, est monté en puissance au cours de l’année 2025. Ce 10ème but était l’occasion pour lui d’atteindre une barre symbolique mais pas seulement. Le jeune buteur avait parié une montre avec son père, s’il atteignait les 10 réalisations. L’occasion de lui rappeler au moment de marquer face à Brest. Lucas Stassin classe cette célébration à la dernière position de son top 5.

1 semaine plus tard, le belge avait marqué les esprits dans le derby. L’attaquant de l’ASSE avait ouvert le score avant de venir célébrer devant le Kop Nord. Au moment de monter sur le panneau publicitaire, Lucas Stassin a glissé et à manqué de chuter. Le buteur classe ce moment en 4ème place de son panel de célébrations

Stassin imite Mohamed Salah

En 3ème position, Lucas Stassin a choisi sa célébration après son 1er but face au Stade de Reims lors de la 6ème journée de Ligue 2. Servi par Irvin Cardona, l’ancien d’Anderlecht avait ouvert la marque avant de retrouver le panneau publicitaire du Kop Nord. Cette fois, le belge s’est assis dessus et affirme avoir imité Mohamed Salah. L’égyptien avait réalisé une célébration similaire lors d’un Liverpool Manchester City. Un geste qui rappelle aussi Cristiano Ronaldo lors de son triplé en demi finale de Ligue des Champions face à l’Atletico en 2016-2017.

7 jours plus tôt, Lucas Stassin ouvrait son compteur buts lors de l’exercice 2025-2026. A Clermont, pour son dernier match avec le numéro 32, le jeune buteur avait alors dirigé son regad vers le parcage avant de faire mine de le mitrailler. Un moment fort que l’attaquant stéphanois place en seconde position.

La nouvelle panthère de l’ASSE

De nombreux attaquants passés par le Forez, ont un jour imité l’emblème du club ligérien : la Panthère. Après Salif Keita, Bafé Gomis, Alex Dias, et d’autres… Lucas Stassin s’est également prêté à cette célébration lors de son doublé face à l’OL. Une célébration mémorable pour fêter une victoire dans un derby à Geoffroy Guichard que le belge classe tout en haut de son top 5.