L’engouement autour de l’AS Saint-Étienne (ASSE) ne faiblit pas. Que ce soit à Geoffroy-Guichard ou à l’extérieur, le peuple vert continue de répondre présent en masse. Le Chaudron n’a jamais aussi bien porté son nom. Mardi soir, face à Pau, plus de 30.000 supporters seront à nouveau présents.

Ce samedi 25 octobre (20h), les Verts se déplacent sur la pelouse du FC Annecy pour la 11e journée de Ligue 2 BKT. Comme souvent cette saison, les supporters stéphanois seront de la partie. Grâce à la collaboration entre l’ASSE, le FC Annecy et la Préfecture de la Haute-Savoie, le parcage visiteurs a été élargi à 2 500 places. Une décision qui témoigne de la ferveur et du comportement exemplaire des supporters des Verts depuis le début du championnat.

Après une ouverture prioritaire réservée aux abonnés et membres Premium dès ce lundi 20 octobre, la billetterie en ligne a été prise d’assaut en 14 minutes.

Plus de 20 000 abonnés et un Chaudron plein à craquer

À domicile, l’AS Saint-Étienne bat également des records d’affluence. Avec plus de 20 000 abonnés, le club forézien confirme son statut de place forte du football français, même en Ligue 2. Depuis le début de la saison, le stade Geoffroy-Guichard affiche régulièrement plus de 30 000 spectateurs à chaque réception. Que ce soit face à Rodez, Grenoble, Reims ou Le Mans, les travées du Chaudron vibrent à chaque match dans une ambiance unique.

Cette fidélité impressionnante illustre la passion intacte des supporters pour leur club, malgré une nouvelle saison en deuxième division. Le peuple vert continue de prouver qu’il fait partie des publics les plus fervents du pays, et que Saint-Étienne reste une terre de football populaire et vivante.

Avec le déplacement à Annecy, le club stéphanois peut savourer cet élan populaire qui dépasse largement les frontières du Forez. Entre affluence record, abonnements massifs et déplacements spectaculaires, l’ASSE prouve une fois encore que sa passion ne connaît ni crise ni relégation.

Plus de 30.500 billets vendus pour ASSE - Pau

À domicile, peu importe les programmations, les supporters répondent également présents. Ce vendredi matin, l’ASSE a annoncé avoir vendu plus de 30.500 billets à quelques jours de la prochaine rencontre à domicile. Les Verts accueilleront Pau, mardi soir à 20h30. Malgré une rencontre en pleine semaine, le Stade Geoffroy Guichard sera bien garni pour cette affiche de la 12ᵉ journée de Ligue 2.