Passé par le staff de l’AS Saint-Étienne aux côtés de Laurent Batlles, Emmanuel Da Costa rebondit sur un banc. Le technicien de 48 ans vient d’être nommé entraîneur d'un club de National dans un contexte d’urgence sportive.

Le parcours d’Emmanuel Da Costa a croisé celui de l’ASSE il n'y a pas si longtemps. L’ancien entraîneur de Quevilly ou du Red Star avait intégré le staff de Laurent Batlles lors de son passage dans le Forez, après une collaboration déjà nouée à Clermont. Discret mais expérimenté, il occupait alors un rôle d’adjoint, au cœur d’un projet en reconstruction en Ligue 2. Depuis, son nom s’était éloigné de l’actualité stéphanoise.

Une mission courte mais pas dénuée de pression pour Da Costa !

Sa nomination au Paris 13 Atletico, comme révélé par Le Parisien, s’inscrit dans un contexte délicat. Le club parisien, actuellement 13e de National, lutte pour son maintien après une série de résultats négatifs et insuffisants. La lourde défaite face à Caen (0-3) a précipité la décision des dirigeants, contraints d’agir rapidement. Le départ récent d’Arlésio Coelho avait laissé un vide, comblé provisoirement par un intérim interne. Mais la réglementation impose la présence d’un entraîneur diplômé, sous peine de sanctions financières. L’arrivée de Da Costa répond donc à une double nécessité : sportive et administrative.

Le technicien franco-portugais s’est engagé pour une durée très courte, limitée aux quatre dernières journées. Une période décisive, où chaque point comptera pour assurer le maintien. Un bilan sera établi à l’issue de la saison pour envisager une éventuelle prolongation.

Un spécialiste du National pour un défi immédiat

Ce choix s’inscrit dans une logique claire. Emmanuel Da Costa connaît parfaitement le championnat National, un environnement exigeant où il a multiplié les expériences, notamment à Rouen, Créteil ou Lyon-Duchère. Sa capacité à structurer rapidement un groupe et à répondre à des situations d’urgence a pesé dans la décision.

Pour l’ancien adjoint stéphanois, l’enjeu est double. Il s’agit d’abord de relancer une équipe en difficulté dans un laps de temps réduit. Mais aussi de se repositionner comme entraîneur principal, après plusieurs expériences en tant qu’adjoint. Sa mission n'en demeure pas moins courte mais intense. Pour Da Costa, l’heure est désormais à l’efficacité immédiate.