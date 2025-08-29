Alors que Rennes a finalement abandonné la piste Lucas Stassin, l’attaquant belge de l’ASSE suscite désormais l’intérêt de Brentford en Premier League. Une fin de mercato qui s’annonce agitée pour les Verts.

Dans les derniers jours du mercato, Lucas Stassin a longtemps été annoncé comme une cible prioritaire du Stade Rennais. Le journaliste belge Sacha Tavolieri confirmait en début de semaine une offre rennaise de 15 M€ + 2 M€ de bonus pour l’attaquant belge de l’ASSE. Une proposition refusée par les dirigeants stéphanois, soucieux de conserver leur buteur de 20 ans, encore sous contrat jusqu’en 2028.

Finalement, le club breton a opté pour d’autres profils. Estéban Lepaul (Angers) a déjà signé, et Conrad Harder (Sporting Portugal) est attendu à Rennes dans les prochaines heures. Ce choix acte la fin des discussions pour Stassin avec le SRFC, au grand soulagement du board forézien.

Lucas Stassin sur les tablettes de Brentford

Mais si Rennes a refermé le dossier, une autre formation européenne a relancé l’intérêt pour l’ex-joueur de Westerlo. Selon les informations de L’Équipe, Brentford s’est récemment renseigné sur Lucas Stassin. Le club anglais, toujours à la recherche d’un avant-centre après l’échec Kalimuendo (parti à Nottingham), apprécie fortement le profil du jeune Belge.

À cette heure, aucune offre concrète n’a encore été transmise à l’ASSE. Il reste moins de quatre jours de mercato, on sera rapidement fixé.

L’ASSE sous pression dans les dernières heures du mercato

L'ASSE souhaite retenir son meilleur buteur de la saison dernière. Le club va maintenant attendre de voir si une offre tombe dans les dernières heures du mercato

Avec 12 buts en Ligue 1 la saison passée (dont 11 en 2025), Lucas Stassin reste l’un des atouts offensifs majeurs du groupe dirigé par Eirik Horneland.

Le mercato entre dans sa dernière ligne droite, et le feuilleton Stassin est loin d’avoir livré son dernier rebondissement. Réponse dans quelques heures seulement !