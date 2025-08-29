À la veille de la réception de Grenoble, l’AS Saint-Étienne se prépare à un nouveau défi de taille, face à Grenoble. Les Verts veulent enchaîner un 3ème succès de rang pour conserver leur place de leader durant la trêve. Eirik Horneland, l’entraîneur de l’ASSE, a dévoilé son groupe pour cette affiche de la 4ᵉ journée de Ligue 2.

Les Stéphanois, leaders provisoires après deux victoires et un nul en trois journées, veulent poursuivre leur dynamique devant leur public avant la trêve internationale. Face à Grenoble, premier adversaire régional de la saison, l’occasion est belle de conforter leur place tout en envoyant un signal fort à la concurrence. Mais le coach norvégien doit encore jongler avec plusieurs pépins physiques.

Des absences dans le Forez

Yvann Maçon et Dylan Batubinsika demeurent indisponibles, et leur situation ne devrait pas évoluer avant la fin du mercato. Même constat pour Pierre Ekwah, toujours absent de l’entraînement collectif. Au milieu, Benjamin Bouchouari continue de souffrir du dos, ce qui l’empêche de reprendre pleinement la course. Djylian N’Guessan, quant à lui, ne devrait réapparaître qu’après la trêve, toujours diminué par une blessure musculaire contractée en juillet face à Carouge.

Côté bonnes nouvelles, Maxime Bernauer a réintégré le groupe à l’entraînement et pourrait postuler pour le match de samedi. En revanche, Eirik Horneland devra toujours se passer de Dennis Appiah, touché à la cheville et forfait contre Boulogne. Même sentence pour Ebenezer Annan, blessé au même endroit lors de la dernière rencontre, ce qui avait suscité la crainte de son entraîneur. Les 2 joueurs manqueront 4 semaines de compétition.

Si le secteur offensif semble épargné, malgré l’absence de N’guessan, c’est surtout défensivement que l’ASSE devra trouver des solutions pour maintenir son équilibre. Horneland sait qu’il devra une nouvelle fois s’appuyer sur la profondeur de son effectif pour compenser ces absences, tout en espérant que son groupe retrouve rapidement plus de stabilité après la trêve. Au niveau des incertitudes, Aïmen Moueffek était annoncé incertain et a été testé ce vendredi quant à sa participation à la rencontre de ce week-end. Zuriko Davitashvili était malade jeudi mais bien présent à l'entraînement du jour. Old est l'absent surprise !

Le groupe de l’ASSE