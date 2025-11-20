Krasso retrouve l’efficacité en sélection et relance son lien avec l’ASSE dans un contexte où chaque ancien Vert reste scruté par le peuple du Forez.

Jean-Philippe Krasso reste lié au Forez, même loin du Chaudron. L’ancien avant-centre de l’ASSE, brillant en 2022-2023 avec ses 17 buts en Ligue 2, avait gagné sa place chez les Éléphants sous l’œil de Jean-Louis Gasset, figure connue de Geoffroy-Guichard. La Côte d’Ivoire l’avait ensuite vu disparaître peu à peu de la sélection malgré une CAN remportée en 2024 et un total solide de sept buts en vingt-cinq apparitions.

Cette trêve internationale le relance. Absent de la liste initiale d’Emerse Faé, il a remplacé Bazoumana Touré, puis grappillé du temps de jeu. Remplaçant contre l’Arabie saoudite, il a démarré face à Oman et a marqué le but du break lors du succès 2-0. Il n’avait plus scoré en sélection depuis septembre 2024. Son début de saison abouti avec le Paris FC en Ligue 1 l’a remis dans la lumière.

Un rôle offensif qui continue de faire écho au jeu stéphanois

Krasso garde le même profil que celui que Geoffroy-Guichard a connu : un attaquant qui joue entre les lignes, décroche, fixe, crée des décalages et pèse sur les défenses. Avec la Côte d’Ivoire, Faé lui confie un rôle similaire, loin d’un simple finisseur. Il casse les premières lignes, apporte un relais dos au jeu et libère les couloirs.

Dans l’équipe ivoirienne, la hiérarchie offensive reste dense. Mais sa capacité à lier le jeu ressemble à ce qu’il faisait dans le système de Laurent Batlles : prise d’initiatives, zones intermédiaires, disponibilité permanente. Le but inscrit contre Oman confirme cette influence simple et directe. Une action nette, une finition propre, un geste déjà vu dans le Chaudron.

Krasso au Mondial ?

Son retour au premier plan intervient à un moment où la Côte d’Ivoire prépare déjà la Coupe du monde 2026. Une telle perspective donne du poids à ce but inscrit. Elle montre un joueur qui reste présent dans les grands rendez-vous et qui tente de sécuriser une place solide dans le groupe.

Source : Fédération ivoirienne de football