Ce samedi à 20h, l’ASSE dispute son premier match de la saison à Geoffroy-Guichard, face à Rodez, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 2. Après avoir concédé un nul frustrant à Laval dans les dernières minutes, les Verts veulent impérativement lancer leur saison devant leur public. Eirik Horneland a révélé son groupe pour cette rencontre.

Reléguée en fin d’exercice précédent, l’ASSE n’a pas vécu un été de tout repos. Si le mercato s’est accéléré à l’approche de la reprise, l’effectif n’est pas encore stabilisé. Entre joueurs sur le départ, blessures et intégrations en cours, Eirik Horneland doit composer avec un groupe encore en chantier.

Le défi du soir est d’autant plus relevé que Rodez, formation solide et bien installée dans l’antichambre, n’est pas réputée pour lâcher des points facilement. Les Ruthénois, emmenés par Didier Santini, restent sur une préparation convaincante et ont déjà prouvé leur capacité à surprendre des favoris. Les statistiques récentes plaident d’ailleurs pour la prudence : l’ASSE ne s’est imposée qu’une seule fois face au RAF sur les deux dernières saisons, lors du barrage d’accession Ligue 1/Ligue 2.

La liste d'absents reste longue

Côté infirmerie, la liste des absents se désépaissit : Joshua Duffus est enfin qualifié, Lucas Stassin est de retour, tout comme Mahmoud Jaber, et Strahinja Stojkovic est fraîchement intégré après sa signature. Les 3 postulent pour une place dans le groupe. Pierre Ekwah est toujours loin de l'Etrat, tandis que Benjamin Bouchouari et Djylian N’Guessan poursuivent leurs soins. Maxime Bernauer espère un retour à la compétition à la fin du mois d'août, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, eux, sont invités à trouver un nouveau club.

Pour Horneland et ses hommes, la mission est claire : prendre les trois points et enclencher une dynamique positive. Dans un championnat où chaque faux pas peut coûter cher, débuter fort à domicile pourrait déjà peser lourd dans la course à la montée. Igor Miladinovic, Lassana Traoré et Strahinja Stojkovic ne sont pas retenus.

Le groupe de l'ASSE