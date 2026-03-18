L’ASSE a surpris tout le monde avec un choix fort concernant le capitanat face à Grenoble. Privé de ses leaders habituels, le club stéphanois a dû innover, révélant une hiérarchie en pleine évolution.

Ce samedi à Grenoble (0-0), l’ASSE avançait avec plusieurs incertitudes. L’absence de son gardien et capitaine Gautier Larsonneur a rapidement posé une question centrale : qui allait porter le brassard ? Une interrogation d’autant plus légitime que Florian Tardieu, vice-capitaine naturel, était lui aussi indisponible.

Dans ce contexte, Philippe Montanier a dû trancher. Plusieurs profils pouvaient prétendre à ce rôle. Brice Maubleu, joueur le plus expérimenté du groupe, faisait son retour après plus de 18 mois sans jouer en Ligue 2. Mais le staff a fait un choix fort : ne pas lui ajouter de pression dans un moment déjà important pour lui.

Le Cardinal, un choix fort

Finalement, c’est Julien Le Cardinal qui a été désigné capitaine. Une décision qui peut surprendre sur le papier. La recrue hivernale disputait seulement son sixième match sous le maillot stéphanois.

Mais ce choix n’est pas anodin. Il reflète la confiance immédiate accordée au défenseur, mais aussi son intégration rapide dans le vestiaire. Montanier privilégie ici un joueur capable d’incarner une forme de stabilité et de leadership sur le terrain.

Aimen Moueffek, pur produit du centre de formation, aurait pu être une alternative crédible. Mais sa position sur le banc au coup d’envoi a naturellement écarté cette option.

En réalité, deux noms semblaient tenir la corde : Julien Le Cardinal et Mickaël Nadé. Le technicien stéphanois a tranché en faveur du premier.

ASSE : un signal fort envoyé à Nadé

Le scénario de la rencontre a toutefois offert un nouvel indice sur la hiérarchie interne. À dix minutes de la fin, Julien Le Cardinal a dû céder sa place sur blessure. Le brassard a alors changé de bras. C’est Mickaël Nadé qui l’a récupéré.

Un détail ? Pas vraiment. Ce choix en dit long sur la confiance accordée au défenseur central. Longtemps discuté ces dernières saisons, Nadé semble aujourd’hui regagner du crédit auprès de son entraîneur.

Ce passage de témoin symbolique pourrait peser dans les semaines à venir. Il confirme que Nadé fait désormais partie des cadres identifiés du groupe.

Dès ce samedi contre Annecy, la question du capitanat pourrait à nouveau se poser. Si Julien Le Cardinal est remis de sa gêne physique, il devrait logiquement conserver le brassard.

En attendant, le retour de Gautier Larsonneur, espéré après la trêve internationale, reste la priorité. Mais une chose est sûre : Philippe Montanier a déjà redéfini les contours du leadership stéphanois.