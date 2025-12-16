À défaut d'avoir eu du spectacle sur le terrain, c'est dans les tribunes que les supporters de l'ASSE ont illuminé la rencontre. Face à Bastia, les Verts ont concédé un nul au goût amer (2-2). Mais le Kop Sud a fêté comme il se doit la Sainte-Barbe.

C’est bien plus qu’une tradition. La Sainte-Barbe est le symbole d’une ville, de ses valeurs et de son passé. À Saint-Étienne, elle rythme la vie des habitants depuis des générations.

Même si la dernière mine de "Sainté", le Puits Couriot, a fermé en 1973. L'héritage minier, lui, reste profondément ancré dans l'ADN Stéphanois. Et chaque année, Saint-Étienne rend hommage à Barbara d'Héliopolis, patronne des mineurs et de toutes les professions qui manipulent le feu ou les explosifs. Elle constitue un moment symbolique pour la région, où la culture minière reste profondément ancrée.

Cette année, la ville de Saint-Étienne célébrait la Sainte-Barbe le 6 décembre. Et une semaine plus tard, le Chaudron a pris le relais avec un hommage vibrant à ce pan de l’histoire locale.

"Toute la semaine à trimer dans la sueur et le Charbon. Le weekend, chanter et vibrer dans le Chaudron" (Supporters de l'ASSE)

Ce samedi, le Kop Sud a affiché deux tifos durant l’opposition face à Bastia. Le premier, "Toute la semaine à trimer dans la sueur et le Charbon", fait directement référence au passé minier de la ville de Saint-Étienne. Héritage d’une culture ouvrière toujours bien ancrée, comme le témoigne ce tifos, reflet d’une identité forte et assumée.

Le second, "Le weekend, chanter et vibrer dans le Chaudron", souligne l’importance de l'ASSE dans la vie locale. Les différents maillots (de gauche à droite : 2003-04, 1980-81, CDF 1981-82, Europe 2008-09, 1992-93) mettent en avant l'histoire du club. Mais également du rôle central qu’occupe Geoffroy-Guichard dans le cœur des Stéphanois, semaine après semaine. Le Chaudron devient alors un lieu de rassemblement, de passion et d’expression populaire. Un lien fort entre le quotidien des habitants, leur patrimoine, et leur club.