C'est reparti pour l'équi pe de Foot Fauteuil ASSE Cœur-Vert AESIO mutuelle ! À domicile, les Stéphanois s'apprêtent à lancer leur nouvelle saison ce week-end. Joueur majeur de cet effectif, Jonathan Détrier s'exprime sur le site officiel du club.

C'est un week-end chargé qui va se disputer au Gymnase Gabriel Rouchon. Sur ces deux jours, quatre rencontres attendent l'ASSE: Villeneuve-d'Ascq, Lyon, Kerpape et Montpellier.

Jonathan Détrier est impatient !

"Ça va ! On est prêts à lancer cet exercice. L’intensité est montée ces dernières semaines au fil des entraînements. Les vacances sont désormais loin derrière."

L'effectif de l'ASSE n'est plus exactement le même que la saison passée. Le joueur stéphanois nous présente ses nouveaux coéquipiers.

"On aborde cette saison avec un effectif un peu changé. Deux joueurs sont arrivés, Noa Bouchareb et Amine Souabni. Le premier est réserviste de l’équipe de France, le second est champion du monde en titre avec les Bleus. Ce sont deux gros renforts. Quatre autres joueurs composent l’équipe première : Julien Zou-Guillot, Baptiste Deveaux, Nicolas Volke et moi-même. Et puis Maxime Brousmiche sera un renfort sur certains week-ends."

Des joueurs que Jonathan connaît très bien, notamment en sélection nationale.

"Je suis là pour intégrer les nouveaux. Je connais Noa (Bouchareb) de l’équipe de France, j’ai l’habitude d’affronter Amine (Souabni) depuis très longtemps. L’idée est de les aider à s’intégrer pour créer un collectif. Mais je ne suis pas le seul à avoir ce rôle. On est tous dans une bonne dynamique d’équipe."

L’année dernière, on a vu que ça ne se jouait parfois pas à grand-chose !

Quels objectifs pour l'ASSE cette saison ?

L’an passé, les Verts ont réalisé une superbe saison en terminant à la quatrième position du championnat. Cette année, l'ASSE espère pouvoir poursuivre cette dynamique, et pourquoi ne pas viser plus haut ?

"L’année dernière, on a fini quatrièmes. On espère faire mieux, surtout en considérant que l’équipe s’est renforcée. L’objectif, c’est le top 3, même si c’est difficile à aller chercher. Châtenay-Malabry, Dinan et Villeneuve-d'Ascq, champion de France en titre qu’on affronte demain, sont des équipes très fortes. Mais l’année dernière, on a vu que ça ne se jouait parfois pas à grand-chose."