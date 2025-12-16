Le tirage au sort des 16ᵉˢ de finale de la Coupe de France féminine 2025-2026 a réservé un choc d’entrée pour l’AS Saint-Étienne (ASSE). Les Vertes recevront tout simplement les tenantes du titre et rivales historiques : l’OL Féminin. Un derby explosif programmé le dimanche 11 janvier 2026.

Elles auraient pu tomber sur Dijon, Thonon Evian, Sarcelles ou même Saint-Didier. Mais non. Le sort a décidé de leur offrir le pire tirage… ou le plus alléchant. Les Vertes de Sébastien Joseph affronteront l’Olympique Lyonnais, multiple champion de France et d’Europe, pour lancer leur parcours en Coupe.

Ce derby s’annonce particulièrement chaud. Déjà battues par l’OL en championnat en septembre dernier (0-4), les Stéphanoises auront à cœur de livrer une toute autre copie devant leur public. L’occasion de se jauger face à l’élite, mais aussi de montrer les progrès effectués depuis le début de saison.

Une reprise corsée

Cette rencontre marquera aussi le retour à la compétition pour les deux équipes, après la trêve hivernale. L’ASSE galère en Première Ligue, et espère accrocher un résultat de prestige. Mais la tâche s’annonce immense face aux Lyonnaises de Jonatan Giráldez, bien lancées dans leur quête d’un nouveau doublé coupe-championnat.

Pour les deux formations, ce rendez-vous sonne comme un premier rendez-vous en 2026, dans un calendrier déjà bien chargé. L’OL enchaînera ensuite face au PSG et au Paris FC, tandis que l’ASSE se déplacera à Marseille quelques jours plus tard.

ASSE - OL : Un vrai derby, une vraie affiche

C’est un derby, un vrai. L’un des plus prestigieux du football français. Même si l’écart reste important sur le papier, une chose est sûre : dans ce genre de match, tout peut arriver. Et Geoffroy-Guichard, qui pourrait accueillir cette affiche, aura son rôle à jouer.

Le rendez-vous est pris. Dimanche 11 janvier 2026, les Vertes auront besoin de tout leur courage, de leur public… et peut-être un brin de magie. Mais dans une Coupe de France toujours imprévisible, pourquoi ne pas croire à l’exploit ?