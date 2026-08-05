Trois ans après sa rétrogradation administrative, Sochaux retrouve la Ligue 2. Pour son retour dans le monde professionnel, le club doubiste recevra immédiatement l’ASSE, samedi à 20h45. Un promu certes, mais porté par une saison maîtrisée et plusieurs repères déjà bien installés.

Les Lionceaux ont terminé deuxièmes de National avec 58 points, derrière Dijon. Leur bilan témoigne d’une réelle régularité : 16 victoires, dix nuls et seulement six défaites. Avec 51 buts inscrits pour 26 encaissés, Sochaux a également terminé avec une différence de buts de +25. La montée a finalement été validée lors de la dernière journée, grâce à un nul contre Le Puy devant un stade Bonal à guichets fermés.

Vincent Hognon, l’homme du retour en Ligue 2

Arrivé en mai 2025, Vincent Hognon avait reçu pour mission de replacer Sochaux parmi les premiers rôles. L’ancien entraîneur de Nancy, Metz, Grenoble et Valenciennes a réussi dès sa première saison. Il connaissait déjà le chemin d’une accession, après avoir conduit Metz en Ligue 1 en 2019. Son équipe s’est appuyée sur un noyau stable, avec Julien Masson, Mathieu Peybernes et Arthur Vitelli parmi les joueurs les plus utilisés.

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La saison passée, Sochaux a régulièrement évolué dans une structure proche du 4-2-3-1. Alexandre Pierre gardait les cages, tandis que Peybernes et Vitelli formaient l’axe défensif. Masson et Jonathan Mexique occupaient le cœur du jeu, derrière une ligne offensive mobile.

Gomel et Djoco, les principales menaces

Benjamin Gomel a été le principal artisan offensif de la montée avec douze buts et trois passes décisives. Kapit Djoco a suivi avec onze réalisations, tout en délivrant quatre passes. À eux deux, ils ont donc inscrit 23 des 51 buts sochaliens. Derrière eux, Aymen Boutoutaou avait également pesé, mais l’ailier a quitté le club cet été pour rejoindre le Steaua Bucarest.

Sochaux cherchait souvent à déséquilibrer ses adversaires par les couloirs, avant d’attaquer rapidement la surface. Les Lionceaux se montraient par ailleurs dangereux sur coups de pied arrêtés tout en affichant un volume de tirs plutôt élevé. Leur solidité défensive restait toutefois plus irrégulière, notamment dans les airs.

Une préparation contrastée avant l’ASSE

Sochaux a d’abord bien lancé son été en battant le FC Zurich (2-1), puis Grenoble (1-0). La suite s’est révélée plus difficile. Metz a largement dominé les Lionceaux (4-1), avant une nouvelle défaite contre Dijon (3-0). Sept buts encaissés en deux rencontres qui ont rappelé les exigences du niveau supérieur. Les Sochaliens ont conclu leur préparation sur un nul face à Auxerre (1-1).

Samedi, l’ASSE découvrira donc une équipe promue, mais habituée à gagner et soutenue par un Bonal déjà impatient de retrouver la Ligue 2, bien qu’amputé d’une tribune.