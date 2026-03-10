À huit journées de la fin du championnat, les projections statistiques confirment une tendance forte : l’ASSE est plus que jamais en position de retrouver la Ligue 1. Les simulations donnent même aux Verts une chance réelle de décrocher le titre face à Troyes.

À mesure que la saison approche de son dénouement, la course à la montée en Ligue 2 se précise. Les simulations statistiques permettent désormais de mieux anticiper les scénarios les plus probables pour les dernières journées. Dans ces projections, l’AS Saint-Étienne apparaît comme l’un des grands favoris pour la montée directe. Les Verts occupent une position idéale dans le classement et disposent d’une dynamique qui les maintient dans le duo de tête du championnat.

Face à eux, Troyes reste le principal concurrent pour la première place. Mais les chiffres montrent que le duel entre les deux équipes devrait rester extrêmement serré jusqu’au bout.

ASSE : une montée directe très probable

Selon les simulations, les Verts disposent aujourd’hui de 79 % de chances de terminer dans les deux premières places, synonyme de montée directe en Ligue 1. Un chiffre particulièrement encourageant à huit journées de la fin du championnat. Dans la grande majorité des scénarios simulés, l’ASSE termine dans le duo de tête.

Plus largement, les projections donnent également :

93 % de chances de finir dans le top 3

97 % de chances de terminer dans le top 4

99 % de chances de finir dans le top 5

Autrement dit, sauf énorme retournement de situation, les hommes de Philippe Montanier devraient rester solidement installés dans le haut du classement jusqu’à la fin de la saison. Ces probabilités confirment une réalité observée depuis plusieurs semaines : Saint-Étienne est aujourd’hui l’une des équipes les plus solides du championnat avec cinq victoires consécutives.

Le titre encore possible pour l'ASSE

Si la montée directe apparaît très probable, le titre reste lui aussi un objectif crédible pour l’ASSE.

Les projections donnent actuellement :

Troyes champion dans 49 % des cas

Saint-Étienne champion dans 44 % des cas

L’écart reste donc très faible entre les deux équipes. Dans près d’un scénario sur deux, les Verts pourraient ainsi terminer en tête du championnat. Le Saint-Etienne - Troyes qui se tiendra fin avril jouera un rôle essentiel.

Derrière ce duo, les autres prétendants semblent beaucoup plus éloignés. Les simulations accordent seulement 3 % de chances de titre au Mans et à Reims. La bataille pour la première place devrait donc se jouer essentiellement entre Troyes et Saint-Étienne lors des dernières journées.

Combien de points pour monter en Ligue 1 ?

Les projections permettent également d’estimer les seuils de points nécessaires pour atteindre les différents objectifs. Pour la montée directe, plusieurs repères apparaissent :

69 points garantiraient une place dans les deux premiers

La montée pourrait être obtenue dès 53 points

Le scénario le plus probable situe le deuxième autour de 61 points

Avec 49 points actuellement, l’ASSE se trouve parfaitement dans le rythme pour atteindre ce seuil. Autrement dit, une série positive lors des dernières journées pourrait rapidement rapprocher les Verts de leur objectif.

Concernant le titre, les simulations indiquent que le champion devrait terminer autour de 65 points. Dans certains scénarios favorables, il serait même possible d’être sacré avec seulement 56 points.

Ligue 2 : Une fin de saison à surveiller

Si les projections sont favorables aux Verts, la fin de saison promet néanmoins d’être intense. Huit journées restent à disputer, soit 24 points encore en jeu. Dans un championnat aussi serré que la Ligue 2, plusieurs résultats peuvent rapidement redistribuer les cartes.

L’ASSE devra notamment surveiller Troyes, qui reste légèrement favori dans la course au titre. Derrière, Le Mans et Reims tenteront de rester au contact pour espérer profiter du moindre faux pas. Mais les simulations sont claires : L'ASSE fait aujourd’hui partie des équipes les mieux placées pour retrouver la Ligue 1.

Et dans près d’un cas sur deux, les Verts pourraient même conclure la saison avec un titre de champion.

Les dernières journées s’annoncent donc décisives pour confirmer ces projections.

Source : simulations statistiques du championnat

