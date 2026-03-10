Le 25 avril prochain, l’ASSE recevra Troyes dans un choc qui pourrait peser lourd dans la course à la montée et au titre. Avant ce rendez-vous attendu, le club aubois a envoyé un signal clair. Après la victoire contre Clermont (2-1), son entraîneur Stéphane Dumont a détaillé la philosophie de son équipe. Un discours qui en dit long sur l’état d’esprit du leader de Ligue 2 et sur l’approche adoptée par les Troyens.

La victoire obtenue face à Clermont illustre parfaitement la manière dont Troyes aborde ses matchs depuis plusieurs semaines. Menés à dix minutes de la fin, les Aubois ont su renverser la rencontre pour s’imposer. Un scénario qui n’a pourtant pas surpris Stéphane Dumont. "On voyait se dessiner un truc un peu bizarre, mais on y croit toujours et on reste assez calmes. La première mi-temps est de qualité pour moi, il manquait juste un peu d’intensité pour faire plier l’adversaire."

L’entraîneur troyen insiste sur un point essentiel : son équipe ne renonce jamais, même lorsque le scénario tourne mal. "Être mené à dix minutes de la fin, c’est un peu sévère. Mais on y croit toujours et on est revenus. On a senti qu’on reprenait un bol d’air et que l’adversaire prenait un coup." Cette confiance dans la capacité du groupe à inverser le cours d’un match constitue l’un des marqueurs forts de la saison de Troyes.

Troyes assume une philosophie offensive

Au-delà du résultat, Dumont a surtout insisté sur l’identité de jeu de son équipe. Selon lui, la philosophie troyenne repose sur une idée simple : provoquer le match plutôt que le subir. "Dès le départ du match, on prend le ballon pour essayer d’aller marquer et gagner. On ne reste pas acculés sur notre but et on n’attend pas une erreur de l’adversaire."

Cette volonté d’imposer le jeu se traduit dans les chiffres de la rencontre face à Clermont. Troyes a multiplié les situations autour de la surface adverse. "Même s’il ne se passait pas forcément de grosses occasions, on était omniprésents aux abords de leur surface. On touche une quarantaine de ballons dans leur surface."

Pour Dumont, cette pression constante finit par payer. "On sentait que malgré tout, au moment où on ferait craquer l’adversaire, on pourrait engendrer quelque chose." Une approche qui suppose également d’accepter certains risques. "Quitte à s’ouvrir de temps en temps, ce n’est pas grave. Mais on essaie de provoquer les choses."

Un leader sûr de ses principes avant d’affronter l’ASSE

Cette philosophie offensive et proactive constitue aujourd’hui la base du projet troyen. Dumont estime que cette identité explique en grande partie la dynamique actuelle de son équipe. "Pour moi, c’est la vraie identité de l’équipe. C’est la récompense de ce qu’on fait."

Le coach insiste également sur la conviction qui anime son groupe. "Il y a un principe fondamental chez nous : se dire que le match, on est capable de le gagner. Et en tout cas, on fera tout pour."

Avec cette victoire contre Clermont, Troyes enchaîne une troisième victoire consécutive et conserve la tête du championnat avec deux points d’avance sur l’ASSE. Une dynamique qui confirme la solidité mentale du leader.

Reste désormais à savoir si cette philosophie tiendra face aux hommes de Philippe Montanier lors du choc prévu le 25 avril. Une chose est sûre : à écouter Stéphane Dumont, Troyes ne changera pas d’approche. "On prend le ballon et on essaye d’aller marquer." Les Stéphanois sont prévenus.