Depuis son arrivée sur le banc de l’AS Saint-Étienne (ASSE), Philippe Montanier réalise un début presque parfait. Avec cinq victoires consécutives en championnat, l’entraîneur des Verts s’inscrit déjà dans l’histoire du club. Mais certains records mythiques restent encore à portée…

L’AS Saint-Étienne (ASSE) a retrouvé une dynamique impressionnante. Depuis la nomination de Philippe Montanier, les Verts ont enchaîné cinq victoires consécutives, une série qui a totalement relancé le club dans la course au haut du classement. Ce départ canon permet au technicien stéphanois d’entrer dans une catégorie très fermée d’entraîneurs ayant réussi un tel début sur le banc de l’ASSE.

Montanier fait mieux que Robert Herbin

Avant Montanier, peu d’entraîneurs avaient réussi à démarrer aussi fort à Saint-Étienne. Il faut remonter à Robert Herbin pour retrouver une série comparable. Lors de la saison 1973-1974, le mythique entraîneur des Verts avait débuté son aventure par quatre victoires consécutives. Avec un cinquième succès consécutif, Philippe Montanier a donc déjà fait mieux que le Sphinx.

Montanier rejoint Christophe Galtier

Dans le même temps, le nouvel entraîneur stéphanois a rejoint un autre nom important de l’histoire récente du club : Christophe Galtier. Lors de la saison 2015-2016, l’équipe dirigée par "Galette" avait enchaîné cinq victoires de suite en Ligue 1.

Montpellier (3-0), Gazélec Ajaccio (2-0), Troyes (1-0), Bastia (1-0) et Lorient (2-0) avaient successivement chuté face aux Verts. La série s’était finalement arrêtée face à Toulouse avec un match nul (0-0) dans un Chaudron plein.

Aujourd’hui, Montanier égale donc cette performance.

ASSE : Un record bien plus grand dans le viseur

Mais dans l’histoire de l’ASSE, certaines séries restent encore largement au-dessus. La plus impressionnante remonte à la saison 1984-1985 sous les ordres d’Henry Kasperczak. Cette année-là, les Stéphanois avaient enchaîné 10 victoires consécutives en Division 2. Encore plus impressionnant : la série avait atteint 15 victoires de suite toutes compétitions confondues. Un record qui reste aujourd’hui l’un des plus marquants de l’histoire du club.

Autre référence importante : la saison 1998-1999, lors du retour des Verts en Division 1. Cette année-là, l’ASSE avait enchaîné sept victoires consécutives en championnat. Une dynamique qui avait largement contribué à la montée du club sous Robert Nouzaret. Aujourd’hui, Montanier se rapproche déjà de cette marque. Montanier qui est un disciple de ... Robert Nouzaret.

Grenoble, un match pour entrer encore plus dans l’histoire

Le prochain match à Grenoble pourrait donc prendre une dimension particulière. En cas de victoire, Philippe Montanier signerait une sixième victoire consécutive. Une performance qui le rapprocherait encore davantage des grandes séries de l’histoire stéphanoise.

Et surtout, elle confirmerait une tendance qui enthousiasme déjà les supporters : les Verts sont peut-être en train de lancer une nouvelle dynamique historique.

