L’ASSE affrontait le Red Star ce samedi à l’occasion de la 26ème journée de Ligue 2. Les Verts se sont imposés sur le score de 2 à 0 grâce à des buts de Kévin Pedro et de Lucas Stassin et enchaînent donc un cinquième succès de rang depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Pour décrocher cette victoire face aux hommes de Grégory Poirier, les Stéphanois ont pu une nouvelle fois s’appuyer sur un Stade Geoffroy-Guichard très bien rempli.

De retour en forme ces dernières semaines, Lucas Stassin reste même sur trois réalisations lors de ses deux dernières sorties. L'attaquant belge y est allé de son but face au Red Star et n'a pas manqué de souligner la très chaude ambiance en tribunes à l'occasion de cette rencontre : « La dernière fois que j’ai marqué à domicile c’était en septembre. C’est toujours un feeling différent à la maison. Le stade était incroyable aujourd’hui et marquer ici c’est toujours une sensation de fou. »

GG à guichets fermés pour pousser l'ASSE vers la montée

La réception du Red Star a marqué le premier guichets fermés depuis la réception de Pau fin octobre, un match resté dans les mémoires des supporters avec une démonstration offensive conclue par une victoire éclatante (6-0). Samedi soir, les Verts se sont là aussi imposés devant un public encore plus nombreux. En effet, les balcons Nord et Sud, fermés cette saison pour des raisons de sécurité, étaient partiellement ouverts pour ce choc dans la course à la montée.

36 588 supporters, dont 329 visiteurs, ont ainsi assisté à la victoire stéphanoise face au Red Star. Un record cette saison, dépassant l'affluence enregistrée face à Grenoble (35 729 supporters) fin août dernier.

