L’ASSE sera en stage à Aix les bains du 16 au 25 juillet. L’occasion de disputer 2 matchs amicaux pendant ce second stage de préparation. La billetterie pour le match face au Servette a ouvert ses portes.

Le club a récemment levé le voile sur son programme de préparation estivale, structuré autour de deux stages intensifs.

Le premier se tiendra du 29 juin au 5 juillet à Chambon-sur-Lignon, un lieu désormais bien connu des Verts. Ce stage se clôturera par une rencontre amicale face à l’Étoile Carouge FC (Suisse), programmée le samedi 5 juillet à 18h30 à l’Envol Stadium d’Andrézieux. Le club helvète a d’ailleurs communiqué les détails pratiques : l’entrée sera fixée à 6 €, gratuite pour les moins de 10 ans.

De retour à l’Étrat, les Stéphanois enchaîneront avec un deuxième test face à l’ESTAC Troyes le 12 juillet. Ce match, disputé à huis clos, permettra au staff technique d’effectuer ses premières expérimentations tactiques.

La billetterie pour ASSE - Servette est ouverte

Le second stage aura lieu du 16 au 25 juillet à Aix-les-Bains. Une phase décisive pour renforcer les automatismes et affiner les schémas de jeu, ponctuée par un match contre le Servette Genève, le 18 juillet à 19h30, au stade Jacques-Forestier.

Le match sera ouvert au public. Le club d’Aix Les Bains a communiqué les tarifs pour assister à la rencontre. Il faudra débourser 15€ en tribune, 10€ en bord terrain et la moitié du tarif pour les enfants entre 5 et 12 ans.

Ensuite, l’AS Saint-Étienne et le Paris FC s’affrontent à la fin du stage des Verts, dans un match programmé le 25 juillet à Thonon-les-Bains (19h), fait déjà parler de lui… et pas uniquement pour des raisons sportives. L’ouverture de la billetterie pour cette rencontre soulève en effet des critiques sur le prix des places, jugé trop élevé pour un événement qui se veut accessible à tous.

Prévue au stade Joseph-Moynat, l’affiche opposera le Paris FC, nouvellement promu en Ligue 1, à l’ASSE. Les tarifs annoncés ont surpris de nombreux supporters : 20 € pour un adulte et 10 € pour un enfant en tribune bleue, 10 € et 5 € respectivement en gradins. Pour un accès VIP en tribune jaune, incluant parking, espace réceptif et buffet après-match, il faudra compter 50 €. Selon les places choisies, ces tarifs risquent d’en refroidir plus d’un…

Le programme complet de la prépa

Du 29 juin au 5 juillet : Stage de préparation au Chambon-sur-Lignon

Samedi 5 juillet (18h30) : ASSE - Étoile Carouge FC à l'Envol Stadium (Andrézieux-Bouthéon, accéder à la billetterie)

Samedi 12 juillet (17h) : ASSE - Troyes à huis clos, diffusé en direct sur ASSE.TV

Du 16 au 25 juillet : Stage de préparation à Aix-Les-Bains

Vendredi 18 juillet (19h30) : Servette Genève - ASSE au stade Jacques-Forestier (Aix-Les-Bains)

Vendredi 25 juillet (19h) : ASSE - Paris FC au stade Joseph-Moynat (Thonon-les-Bains)

Samedi 2 août (20h30) : Cagliari - ASSE à l'Unipol Domus (Cagliari, Sardaigne)

Week-end du 8 août : 1e journée de Ligue 2 BKT (à Laval)