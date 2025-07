Le match amical entre l’AS Saint-Étienne et le Paris FC, prévu le 25 juillet prochain à Thonon-les-Bains (19h), suscite déjà des réactions… et pas seulement sportives. Alors que la billetterie pour cet ASSE-PFC vient d'ouvrir, les tarifs des places, jugés élevés, posent la question de l’accessibilité d’un football qui se veut encore populaire.

Prévue au stade Joseph-Moynat, cette rencontre estivale, entre le Paris FC, promu en Ligue 1, et l'ASSE, affiche des prix d’entrée qui ont surpris de nombreux supporters. Pour s’installer en tribune bleue, il faudra ainsi débourser 20 € pour un adulte et 10 € pour un enfant. En gradins, les tarifs sont un peu plus abordables : 10 € en plein tarif et 5 € pour les 5-12 ans. Et pour vivre l’expérience en mode VIP (tribune jaune), il faudra débourser pas mois de 50 €, incluant parking réservé, espace réceptif et buffet en fin de match.

Dans le contexte d’un match amical de pré-saison, organisé en plein été, ces montants interrogent. Beaucoup de familles, en vacances ou de passage en Haute-Savoie, pourraient être tentées d’assister à la rencontre. Mais les prix pratiqués pourraient rapidement freiner ces envies, surtout si l’on vient à plusieurs. Pour un couple avec deux enfants, il faudra prévoir entre 30 et 60 € minimum, selon les tribunes choisies.

Un football populaire mis à l’épreuve

Ce match n’est pas une première pour l’ASSE à Thonon. Déjà l’été dernier, les Verts avaient affronté Villarreal dans cette même enceinte. Le point commun ? L’organisation de la rencontre confiée à MCI Sport, société suisse spécialisée dans la gestion de stages et matchs de préparation pour clubs professionnels.

Si cette structure offre un cadre logistique solide, la politique tarifaire retenue semble s’éloigner des valeurs d’un football populaire où le public familial constitue une part essentielle de l’affluence. Loin de la ferveur populaire de Geoffroy-Guichard, ces tarifs laissent un goût amer à certains fans locaux ou vacanciers qui espéraient vivre un moment simple et accessible.

Billetterie ASSE-PFC : Une stratégie qui divise

Bien entendu, MCI Sport reste libre de fixer ses tarifs en fonction de l’événement, du lieu et des prestations proposées. L’organisation comprend une logistique, des frais d’accueil, et parfois des coûts cachés liés à la sécurité ou aux infrastructures.

Mais alors que le football professionnel cherche à se reconnecter avec sa base populaire ne serait-il pas pertinent de revoir ces grilles tarifaires ? D’autant plus quand le contexte estival offre une belle opportunité de faire découvrir le club à de nouveaux publics, notamment les enfants.

Un match de préparation, qui doit avant tout fédérer et attirer, ne devrait-il pas rester un moment simple, accessible à tous ? La question mérite d’être posée, surtout pour un club comme l’ASSE, historiquement lié à ses supporters et à l’idée d’un football populaire.

Si vous vous laissez convaincre et que la passion l'emporte, vous pouvez vous procurer votre sésame en cliquant ici.