Formé en Haute-Loire, finaliste de l’Euro U17 avec la France et déjà intégré au groupe pro de l’ASSE à seulement 17 ans, Paul Eymard cristallise toutes les attentions. Le jeune milieu de terrain séduit par son intelligence de jeu, sa maturité… et attire déjà les convoitises de clubs majeurs comme l’Inter Milan.

Son nom était encore inconnu du grand public il y a un an. Aujourd’hui, Paul Eymard est sur toutes les lèvres du côté de l'Étrat et bien au-delà. Né en 2008 et originaire de Saint-Paulien, ce milieu de terrain formé dans le Velay a gravi tous les échelons du football amateur régional avant de rejoindre Le Puy Foot en U12. Très vite, l’AS Saint-Étienne repère son potentiel et le fait signer en U14.

« C’était un garçon très discret, un peu timide, mais avec une finesse technique rare. Il analysait tout autour de lui », se souvient Jérémy Sahuc, ancien formateur au Puy Foot, interrogé par La Montagne. « On savait qu’il avait un truc, mais on a été surpris par la rapidité avec laquelle l’ASSE l’a recruté. »

Depuis son arrivée dans le Forez, Eymard a franchi tous les caps avec régularité et sérénité, jusqu’à atteindre la finale de l’Euro U17 avec l’équipe de France en juin dernier. Un parcours qu’il poursuit cet été, puisqu’il participe actuellement au stage de préparation estival au Chambon-sur-Lignon… avec le groupe professionnel d’Eirik Horneland.

Un profil moderne, un style qui intrigue

Longiligne, technique, capable d’éliminer en conduite comme par la passe, Paul Eymard séduit par son élégance et sa faculté à faire jouer. Comparé par certains à Paul Pogba pour son style chaloupé et son calme balle au pied, il est aussi décrit comme un milieu box-to-box moderne, dynamique et efficace dans les trois phases du jeu.

« Il a une singularité dans sa manière de percer les lignes. Il transperce les milieux de terrain par sa conduite, il varie le jeu, il est complet », explique Razik Nedder, son ancien coach en réserve à l’ASSE. « On a beaucoup travaillé sa relation aux partenaires. Il ne se contente plus de ses qualités physiques, il comprend mieux le jeu collectif. »

En sélection, Lionel Rouxel, coach des U17 français, est lui aussi conquis : « Paul est capable d’être décisif dans ce qu’on appelle le petit couloir axe gauche. Il a progressé dans son jeu long, sa vision, et il devient un vrai leader technique. »

L’ASSE veut vite sécuriser sa pépite

Sous contrat aspirant jusqu’en 2026, Paul Eymard est actuellement au cœur de discussions avec l’ASSE pour signer son premier contrat professionnel. Le club ne souhaite pas revivre le scénario Mathis Amougou, parti très tôt à Chelsea.

Son agent, Jean-Baptiste Michaud, confirme : « Paul veut réussir à Saint-Étienne. Le club a un vrai savoir-faire. Il y a une volonté forte de l’intégrer au projet pro. On avance étape par étape. » Un premier contrat est donc imminent, bien que des clubs comme l’Inter Milan aient déjà manifesté leur intérêt.

« Il a le potentiel pour aller très haut, mais il faut de la patience. L’ASSE est l’environnement idéal pour lui. Il veut s’imposer ici d’abord », insiste son entourage.

Paul Eymard : Un garçon bien entouré, lucide et passionné

Arrivé en France à l’âge de deux ans, Paul Eymard est décrit comme un jeune équilibré, très soutenu par sa famille, passionné par le football… mais aussi rigoureux dans sa scolarité. « Il écrit sans fautes, il est mature, respectueux, attentif. Il adore le foot, il en mange toute la journée », souligne son agent.

S’il reste perfectible – notamment sur le jeu de tête, l’agressivité défensive ou l’usage de son pied gauche –, son profil rare de milieu à la fois fin, puissant et intelligent suscite une attention croissante. À l’ASSE, certains voient déjà en lui le digne héritier d’une lignée de talents formés au club : Saliba, Fofana, Gourna…

« Il a besoin de gagner encore en confiance, mais ce qu’il montre depuis un an est impressionnant. Si tout se passe bien, on tiendra là un joueur de Ligue des Champions formé à Sainté », affirme un cadre du centre de formation.