La semaine a été intense pour l’ASSE, entre inquiétudes sportives, mouvements internes et signes d’espoir. Battus lourdement à Annecy, les Verts voient leurs certitudes s’effriter. Mais dans la tempête, le club du Forez peut compter sur sa jeunesse montante, un mercato hivernal déjà en préparation et un public toujours plus fidèle. Voici les quatre infos incontournables d’une semaine charnière pour une équipe en quête de relance.

Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas pour l’AS Saint-Étienne. Après un début de saison prometteur, les Verts traversent une zone de turbulences qui met à l’épreuve la solidité de leur projet. La lourde défaite concédée à Annecy (4-0) a réveillé de vieux démons défensifs, alors que le club doit déjà se projeter vers la suite du championnat et le mercato d’hiver.

L’ASSE subit une nouvelle défaite !

Trois défaites en quatre matchs : les Verts traversent une période délicate. Hier face à Annecy, la rencontre a rapidement tourné au cauchemar. Un but encaissé dès la 6e minute, puis un carton rouge sept minutes plus tard ont mis l’ASSE dans une situation très compliquée. En seconde période, les Stéphanois ont totalement craqué, s’inclinant finalement 4 à 0.

Le constat est clair : le problème se situe en défense. Lors de ces trois revers, les Verts ont encaissé 10 buts, un chiffre alarmant pour une équipe qui visait la solidité. Les absences de Bernauer et Lamba ont lourdement pesé dans l’équilibre du bloc défensif. Pour tenter de colmater les brèches, Horneland a même dû rappeler Maçon et Batubinsika lors des dernières rencontres.

L’espoir réside désormais dans le retour attendu de Bernauer, prévu la semaine prochaine. Son expérience et sa rigueur pourraient bien apporter le souffle de stabilité dont la défense stéphanoise a cruellement besoin.

Paul Eymard de plus en plus proche d’une prolongation

De retour dans le groupe depuis deux semaines, Paul Eymard retrouve progressivement le rythme de la compétition. S’il ne devrait pas encore évoluer avec les professionnels dans l’immédiat, le jeune milieu de terrain reprend ses marques avec la réserve, avec en ligne de mire une intégration prochaine au groupe pro.

Le Stéphanois peut s’inspirer de ses deux coéquipiers, El Jamali et Gadegbeku, qui gagnent peu à peu du temps de jeu en Ligue 2. Un parcours que le jeune Eymard pourrait suivre s’il continue sur cette lancée.

Sur le plan contractuel, le joueur formé à l’ASSE se dit désormais ouvert à une prolongation. Un accord de trois ans serait actuellement en discussion et pourrait être signé autour de sa majorité, le 5 janvier prochain.

Initialement convoqué avec l’équipe de France U17 pour disputer la Coupe du Monde en novembre, Eymard ne participera finalement pas à la compétition. L’ASSE a préféré refuser sa convocation, souhaitant limiter son exposition médiatique et garder le joueur à disposition du groupe professionnel, notamment en raison d’un effectif limité au milieu de terrain. Un choix stratégique qui montre à quel point le club compte sur lui pour l’avenir.

Quels renforts cet hiver pour l'ASSE ?

Le mercato d’hiver approche à grands pas, et avec lui son lot habituel de rumeurs et de pistes potentielles. Si l’ASSE suit de près le jeune gardien norvégien Sander Tangvik, il ne devrait pas être la seule cible du club stéphanois cet hiver.

En conférence de presse, Erik Horneland a évoqué la possibilité de renforcer le milieu de terrain, un secteur où les Verts manquent clairement d’expérience et de profondeur. L’absence prolongée de Ekwah, sur lequel l’entraîneur comptait énormément, laisse un vide au poste de sentinelle. Si Tardieu assure convenablement dans ce rôle, l’arrivée d’un nouveau numéro 6 pourrait instaurer une concurrence saine et nécessaire.

Parmi les profils suivis, celui d’Enzo Bardeli (notre photo), déjà courtisé en fin de mercato estival, reste dans les petits papiers de la direction, même si le milieu dunkerquois possède un profil davantage orienté vers l’attaque.

Au-delà du milieu, le secteur défensif apparaît lui aussi comme un chantier prioritaire. Les dernières rencontres ont mis en évidence un écart trop important entre titulaires et remplaçants. La moindre absence fragilise la solidité du bloc défensif, entraînant irrégularité et fébrilité dans les performances collectives.

Campagnes d’abonnement historique !

Les supporters de l’AS Saint-Étienne continuent d’impressionner, même en Ligue 2. Le club vient de battre le record du nombre d’abonnements dans l’histoire du championnat, avec 20 113 abonnés cette saison. Un chiffre remarquable, quasiment identique à celui de la saison passée, alors que les Verts évoluaient encore en Ligue 1.

Preuve supplémentaire de cette passion indéfectible, les Stéphanois peuvent compter sur le soutien massif de leurs supporters, aussi bien à Geoffroy-Guichard qu’à l’extérieur. Peu de clubs français peuvent se targuer d’une telle fidélité.

Cet engouement repose sur l’un des publics les plus fervents et loyaux de France. La reprise du club par les nouveaux propriétaires a également ravivé la confiance et l’optimisme autour du projet stéphanois. Des moyens accrus sont désormais mis en œuvre pour faire correspondre les ambitions sportives à l’attente des supporters.

Ces derniers rêvent, plus que jamais, d’un retour en Ligue 1 et, pourquoi pas, d’une qualification européenne dans un avenir pas si lointain. Une chose est sûre : à Saint-Étienne, la flamme verte ne s’éteint jamais.