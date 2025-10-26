"HORNELAND VS. EINSTEIN : DE VIEUX RELENTS D'ANNÉE DERNIÈRE..." - ASSE

« La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent » Albert EINSTEIN

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : ASSE ROAD TO LIGUE 1 = -50 points

« Salut les Gamins. Et bien bravo, propre. 3 défaites en 4 matchs. 3 points sur 12 dans ma colonne Recette quoi. Vous ne pensez décidément pas au cœur de votre Micheline. Ceux qui connaissent un peu le foot me disent que par-dessus le surcroit, sportivement vous commencez à frôler le ridicule, et que tout le monde se fout du « plus gros budget de L2 » ? C’est vrai ça ? Donc là maintenant on est tombés à 1.82 points/match. Soit une projection en fin de saison à 61/62 points. Vous avez conscience que ça risque de ne pas suffire ? Allô ??!! Y a quelqu’un au bout de la ligne … Bip bip bip bip …»

Salut les Groupies,

C’est le retour de votre cowboy JossRandall après ce FCA-ASSE (0-4) du 25 octobre dans le Parc des Sports rénové d’Annecy. Sous la pluie et dans la tristesse. Marrant comme l’histoire semble se répéter à l’ASSE, comme dans « Un Jour Sans Fin » avec Bill Murray. Il y a trois ans, j’avais déjà fait une virée là-bas avec mon frangin de GroLul. Pluie, défaite, match de merde.

Cette année, j’avais décidé de retenter le coup, avec le Joker Maréchal des Logis Chef @RBruyas91267 dans la bagnole, histoire de conjurer le mauvais sort.

Et bien, nibe !! Pluie, défaite, match de merde. Juste le temps de remplacer PÉTROT_N’EN_FAUT (buteur en 2022) par EBENEZER_KOFI_ANNAN (a-t-on à ce point gagné en qualité ? Un doute m’habite …) et pour un résultat identique. Non, PIRE. En 2022, je n’avais pas à ce point cette impression d’avoir été autant humilié. Et d’inspirer de la pitié dans le regard des supporters Annéciens.

Car le pire est bien là. Dans les regards extérieurs de gens comme eux qui, finalement « aiment bien l’ASSE » pour des raisons historiques et régionales, on sent bien que la tristesse le dispute à la pitié. Et que c’est la pitié qui l’emporte.

De toute façon ça partait mal, l’affaire. Brillant comme vous me connaissez, j’étais parti là-bas équipé de baskets dont j’ai pu me rendre compte à cette occasion qu’elles n’étaient pas (du tout) étanches, j’ai passé le match les pieds trempés. C’était un signe avant-coureur. Les pieds d’abord. L’Âme ensuite. Dans l’ordre. C’est sans doute purement symbolique, mais vous le savez, j’aime les symboles : ils poétisent la vie.

Mais si j’ai eu la chance de pouvoir réchauffer l’un et l’autre en Loges VIP, j’ai aussi eu la chance de pouvoir discuter quelques minutes avec le Président d’Annecy, Sébastien FARAGLIA, que je salue au passage et dont la gentillesse et l’humilité semblent n’avoir d’égales que son évidente intelligence (d’ailleurs, ça va souvent de pair – Monsieur FAHMY, vous avez un message…). Et ça m’a fait vraiment mal d’entendre dans ses mots l’inquiétude que nous ressentons aujourd’hui tous : comment est-il possible d’avoir autant de moyens, et de jouer aussi mal ?

Chapitre 1 : L’humiliation d’un coach



Si j’ai cité Einstein en citation d’ouverture, ça n’était pas uniquement pour faire plaisir à mon Gamin_Du_13 qui adore cette définition de la folie, mais c’est parce que je ne trouve pas meilleur exemple que l’attitude d’Eirik_BORNELAND pour l’illustrer. Ça aurait été drôle d’ailleurs d’imaginer une rencontre entre les deux. Quoique … je suis à peu près sûr que notre têtu Norvégien aurait juste haussé les épaules en disant « C’est de la merde ».

Car on pourra au moins reconnaître au Viking qu’il assume complètement son enfermement dogmatique. Il a encore expliqué pas plus tard que la semaine dernière qu’il était sûr que son approche était la bonne, que son système allait fonctionner et qu’il n’avait absolument pas l’intention de changer, ni même simplement d’évoluer à ce sujet.

BIM. Servez chaud !

Sauf que son management absolument grotesque, à tous les niveaux, du match de samedi nous amène quand même à penser qu’il est une tête de gondole du concept de méthode Coué. Ou, si vous souhaitez une image plus fleurie, de la théorie de l’Autruche qui met la tête dans le sable pour ne plus voir le danger. Sauf que mon Eirik fais gaffe quand même … ça veut aussi dire que tu as le cul à l’air, à la merci de la première sodomie non consentie venue.

Une fois encore, HORNELAND_ROVER nous a servi du réchauffé, en reconduisant, au bémol près du retour de DYLAN_BATUBINSIKA_TEUR (ça a bien marché d’ailleurs, la « ressortie de placard », comme ça avait super bien marché aussi contre LE MANS avec YVANN_LE_FRANC_MAÇON …). Aucun changement dans l’animation et dans les joueurs offensifs, ni au milieu.

On ne change rien, on ne tente rien. Alors qu’on est déjà à deux défaites en trois matchs avec cette même approche. Et pourtant, tout le monde sait qu’au bout d’un moment, le pégreleux qui ne tente rien peut faire tapisserie pendant des siècles, le cul sur un pliant, à regarder flotter son destin sur l’eau opaque de ses jours (ça c’est pour ceux qui aiment l’art de la métaphore).

Mais le grotesque arrive après. Pendant 10 minutes tu ne vois absolument pas le jour contre une équipe à qui on ne fera pas offense en la qualifiant d’équipe moyenne de Ligue 2. Et après seulement 6 minutes, Allons-voir si Larose te plante un pion. Pourquoi ? Simplement parce qu’eux ont commencé le match avec des intentions, de l’intensité, face à l’Apathie du soi-disant « Mastodonte » de la L2. S’il parait que l’appétit vient en mangeant, à l’ASSE, il semble que l’Apathie vient en dormant.

Suite du grotesque : quand le très intelligent IGOR_MILADY_NOVICE se fait logiquement exclure à la 13ème minute, aucune réaction tactique. Aucune réorganisation. Ben non, tu penses bien, le système qui marche c’est le 4-3-3, donc ça doit probablement marcher aussi bien en 4-2-3. Les deux mecs du milieu, déjà dépassés, non qu’a plus courir et puis ça fera la Rue Michel, non ? Et puis après tout, les trois de devant vont bien venir compenser au milieu …

Et ben non en fait. Car les trois de devant, surtout deux, n’en ont rigoureusement rien à secouer, n'ont visiblement pas du tout envie d’être là, et n’envisagent ce qui leur reste de leur séjour vert qu’à travers le prisme de leurs stats offensives. Et ça, si nous on le voit, il doit le voir lui aussi … Mais il « paraît » qu’il n’aurait pas le choix, et que la titularisation des stars de pacotille serait un choix imposé par la direction. Et bien très bien, on les reverra encore mardi contre Pau, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise … Un Jour Sans Fin, Bill Murray tout ça, tout ça …

Mais là ou le grotesque confine à l’art moderne, c’est dans le coaching. Et là j’étais bien placé pour vous en parler car ça s’est déroulé juste devant moi quelques mètres plus bas. Comme d’habitude, notre coach a attendu le dernier moment pour changer des joueurs. Evidemment, pourquoi se précipiter à changer un truc qui prend l’eau, quand t’es mené 1-0, que tu ne vois pas la balle, et que ton milieu prend l’eau de toutes parts. Mais quand il se décide – enfin- à changer un SEUL joueur (après avoir hésité sur le choix pendant 10 bonnes minutes) en demandant à CARDONA_QUE_L'AMOUUUUR d’enlever sa chasuble, PAN ! Tu prends le 2-0. Alors tu renvoies évidemment CARDONA se ré-échauffer, le temps de réfléchir quoi … Et puis là, allez, couillu-le-caribou tu décides d’en changer QUATRE d’un coup, histoire de montrer de quel bois sont faites les flûtes ! Mais ça prend tellement de temps que PAN ! 3-0. Histoire de faire rentrer les mecs sans les meilleures conditions psychologiques, quoi, avec 20mn à jouer et 3 buts à remonter à 10 contre 11 !

Du grand art.

Au final, il y a quand même ces derniers temps des vieux relents de la saison dernière qui remontent à la surface du Mastodonte de la L2. Des scenarii qui se répètent, sans réaction, sans évolution, sans progression. Au contraire, depuis le début de saison, ça a plutôt tendance à régresser de match en match. On retrouve tranquillement notre bonne vieille habitude de se faire enfiler au moins 3 pions par match. Avant-dernière défense de L2. Il a une dôle de sale gueule, le Mastodonte ou c’est moi ?...

Et pour finir sur HORNELAND, s’il n’est pas convaincant jusqu’ici sur le pré, il ne l’est pas non plus dans ses réactions avant ou après le match. Samedi soir encore, avec son visage plus étanche qu’une caméra sous-marine, son pseudo mea culpa « tout est de ma faute, mais vous allez voir ce que vous allez voir » ne trompe personne, d’autant plus que comme me disait souvent ma prof de maths de Terminale : il affirme plus qu’il ne démontre.

En tout cas, personnellement, son explication m’a laissé froid comme le cul d’un esquimau constipé.

Et je vais même aujourd’hui franchir un CAP (HORNELAND).

Aujourd’hui, mon siège est fait, comme dit un copain ébéniste : je ne pense pas que l’ASSE pourra remonter en L1 avec coach-là, dogmatique, sans idée, et apparemment aux ordres d’une direction qui semble toujours ne pas avoir compris la différence entre la L2 française et Arsenal et Milan d’il y a quelques années. Et comme leur ego souffrira mal de devoir se déjuger sur leur choix au bout de moins d’un an, je commence à sentir pousser les champignons de l’impatience sur le terreau de mon inquiétude

Chapitre 2 : La dérive d’un groupe - ASSE

Maintenant que j’ai bien tapé sur le coach, je ne veux pas non plus dédouaner complètement les joueurs, qui ont eu samedi un comportement tout à fait indigne de professionnels.

Ce match fut pour moi une constante agonie, longue comme la vie d’un Chartreux. Et quand je regarde le comportement général de ce Groupe, je rumine des pensées tellement sombres que si je ne me grouille pas de les peindre en blanc, le premier mec miraud qui se pointera de nuit va les percuter.

Le Radeau de la Méduse (Rendez-moi ce qui méduse !!!)

Bien sûr que ça pique le derche de voir certaines défaillances individuelles, voire même du niveau inquiétant de certains joueurs, pour lesquels on se rend compte que d’une certaine manière, en nous vendant un « potentiel d’avenir », on nous a ostensiblement menti. Je pense bien sûr aux latéraux, JOÃO_FERREIRA_ROCHER (on le pensait perdu en Central, bon ben il l’est aussi à droite. On tente avant-centre contre PAU ???), EBENEZER_SCROOGE_ANNAN (si quelqu’un parmi vous voit une plus-value par rapport à VADE_PÉTROT_SATANAS, qu’il m’envoie un SMS – merci), IGOR_MILADY_NOVICE (no comment).

Mais ce qui m’a le plus détruit le moral, c’est l’attitude collective. Dès le début du match, cette absence totale d’intensité et de réaction défensive face aux quelques vagues de l’Ogre Annécien. Et puis après le but, et après l’expulsion …

Toutes les têtes basses à mater les crampons. Je n’ai vu aucun leader sortir du bois pour en appeler à la plus basique des solidarités, qui entoure généralement naturellement les équipes qui se retrouvent en infériorité numérique. Le truc simplistique : on se retrousse les manches et on resserre les lignes, on fait plus d’efforts pour compenser, etc.

OK, on en a parlé, le coach n’a pas aidé, en choisissant de ne pas réorganiser l’équipe. Par exemple en sortant un attaquant et en entrant MOUEFFEK_LA_POLICE, histoire de préserver ce qui pouvait l’être pour un minimum d’équilibre défensif.

Mais les mecs jouent au foot depuis combien de temps, en fait ?

Qu’est ce qui empêchait, consignes ou pas, les trois de devant de revenir filer des coups de main au milieu, pour compenser ?

Mais là, on arrive à ce qui me gratte le plus l’âme. L’attitude de certains, et notamment de ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU et de STASSIN_LA_DEMI_LUNE. Absolument dégueulasses. Au cas où certains d’entre vous n’auraient pas encore compris qu’ils n’ont pas du tout envie d’être là, il vous suffira de vous repasser en REPLAY les deux derniers matchs pour vous en convaincre. Pour vous faire gagner du temps, passer en accéléré et aller directement au moment où STASSIN_LA_DEMI_LUNE sort. Sans un mot et sans un regard pour son coach, mais surtout, pire, sans un regard et sans un geste pour les entrants.

De là à questionner la pertinence d’avoir tant communiqué du côté de KSV sur la puissance démontrée en gardant ces deux intermittents du spectacle, et d’un spectacle pas forcément drôle. Tout ça pour ça, comme disait LELOUCHE, mais surtout SHAKESPEARE longtemps avent lui.

De manière plus générale, TOUS les joueurs ont eu une attitude dégueulasse. A tel point que la théorie du « ils ont lâché le coach » recommence à pousser plus vite que la mauvaise herbe sur la tombe d’un célibataire. Moi j’ai toujours eu du mal à imaginer ce genre de complot collectif sous-entendant des réunions d’alcove pour « organiser » la non-performance dans le seul but de dégager l’entraineur.

Ou alors par processus non concerté, et probablement inconscient.

Mais quand on voit ce qu’on a vu samedi soir au Parc des Sports, force est de constater que la question se pose.

Chapitre 3 & conclusion : Des millions sans fierté, ou « Quand Larry va rencontrer (les) Salis »

(Nouveau clin d’œil aux amateurs de cinéma des années 80-90)

Il y a quand même une bonne nouvelle dans ce marasme. C’est la venue du Patron pour le match ASSE-PAU mardi. Content de le revoir PAPY_LARRY, surtout qu’il vient pour une noble cause, à travers sa fondation LARRY & JUDY. Enfin une belle histoire qu’on nous raconte à Sainté depuis un an et demi.

Plus belle en tout cas que l’histoire que nous racontent ses Lieutenants chargés de la boutique, et notamment IVAN_GAZIDIS_COTHÈQUE et HUSS_FAHMY_DE_LA_FAMILLE, au sujet desquels les interrogations commencent à tomber comme la luzerne sous la lame d’un faucheur.

Le seul domaine dans lequel ils ont été jusqu’ici vraiment convaincants (mais malheureusement ce n’est pas celui qui intéresse le plus le Peuple Vert) c’est là Communication.

Des Cadors.

Ah ça, pour arriver à nous vendre l’idée qu’on va voir ce qu’on va voir (même si on attend toujours…) et, qu’étant passés par des très grands clubs européens, ils vont facilement parvenir à croiser les pigeons voyageurs avec des perroquets pour les rendre aptes à demander leur chemin, là y a du monde, fais confiance !

Mais pour le reste … Après l’échec de la descente de L1 à L2 (mais pas de leur faute, hein, ils venaient juste d’arriver, tu comprends), voilà qu’on se retrouve après 11 matchs, 4ème de L2, avec du contenu qui alterne le moyen avec le pas bon ou le dégueulasse, et avec la 17ème défense de L2. Propre comme bilan, non ?

Alors sans donner écho à Molina – car je n’ai pas d’infos précises à ce sujet pour le moment - qui parle de désastre en termes d’organisation interne au club, d’ambiance délétère, de nettoyage toujours pas fait par défaut de présence des Managers au quotidien, etc. J’espère au moins, PAPY LARRY, que tu vas leur demander des comptes sur ce qui se passe au niveau sportif.

Par exemple des comptes sur ce qu’ils ont fait des 50M€ que tu leur as filés pour jouer avec depuis un an et demi (sans compter ce que tu as remis dans les fondations du club en capitaux propres).

Ce qu’ils ont fait dans les choix du projet sportifs, des gens qu’ils ont fait entrer au club, de HORNELAND_ROVER à l’Armée mexicaine dans la direction sportive, en passant par tous ces joueurs dont beaucoup posent question.

Ce qu’ils ont fait dans leur choix-data des profils recrutés. Et de leur suggérer, peut-être, à ces « Sachants », qu’ils feraient bien d’introduire dans leur logiciel de détection des critères DATA tels que : engagement, mental, capacité de réaction, capacité d’adaptation, gestion des émotions, fierté, leadership….

Sauf que ça mon PAPY_LARRY, ça n’est pas à un monsieur de ton âge et de ton expérience que j’apprendrai que quand on parle d’atouts humains, d’intelligence et de psychologie, les logiciels se savent et ne peuvent pas faire.

Seul l’Humain le peut.

QUAND LARRY VA RENCONTRER LES SALIS. J’adore ce film. Mais attention PAPY_LARRY tu pourrais être surpris mardi, avec ton perfecto ASSE collector.

Car dans le film, quand MEG RYAN est assise devant son assiette de Pastrami chez Katz’s au sud de Manhattan, et qu’elle mime un orgasme face à BILLY CRYSTAL, elle SIMULE !!!

Si jamais le Peuple Vert gronde en tribunes mardi soir, il est peu probable que ce soit de la simulation.