En pleine polémique autour d’une possible dissolution des groupes de supporters, l’ASSE a affiché un message fort : “le Chaudron ne se dissout pas”. Un symbole fort d’unité qui dépasse le simple cadre sportif.

La tension monte autour de l’AS Saint-Étienne. Dans un contexte délicat marqué par la menace de dissolution des Green Angels et des Magic Fans, le club stéphanois n’est pas resté silencieux. Bien au contraire. Avant la rencontre face à Nancy, les Verts ont envoyé un signal fort.

Lors de l’échauffement, les joueurs ont arboré un tee-shirt explicite : “le Chaudron ne se dissout pas”. Un message simple, mais puissant. Une prise de position assumée qui vient prolonger les déclarations récentes d’Ivan Gazidis, mais aussi celles de plusieurs figures politiques locales, toutes mobilisées pour défendre les groupes ultras stéphanois.

Ce geste n’a rien d’anodin. À Saint-Étienne, les supporters font partie intégrante de l’identité du club. Toucher aux Green Angels ou aux Magic Fans, c’est toucher à l’âme du Chaudron.

Rappel important : "Le Chaudron ne se dissout pas" ! 🗣️ pic.twitter.com/6bHSLZB5JR — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 4, 2026

ASSE : un soutien qui dépasse Geoffroy-Guichard

Ce samedi soir, face à Nancy (1-1), l’émotion ne s’est pas limitée aux tribunes stéphanoises. Les supporters nancéiens ont eux aussi tenu à afficher leur solidarité. Un geste rare, mais marquant, dans un football souvent divisé.

Des messages de soutien ont été aperçus dans les tribunes (voir la photo ci-dessous). Un stade qui s'est montré très respectueux aussi à la sortie de Kevin Pedro en civière.

Le Chaudron ne se dissout pas : un symbole fort

Au-delà du résultat sportif, cette rencontre restera marquée par l’unité affichée autour de l’ASSE. Le message est clair : le club, ses joueurs, ses dirigeants et ses supporters avancent ensemble.

La mobilisation prend de l’ampleur. Elle dépasse même le cadre du football. Entre soutien politique, engagement des dirigeants et solidarité entre supporters, la cause stéphanoise fédère.

Et au cœur de tout cela, une certitude demeure : le Chaudron est bien plus qu’un stade. C’est un symbole. Une identité. Une ferveur unique en France.

Le message envoyé ce samedi soir résonne déjà comme un slogan : quoi qu’il arrive, l’âme de l’ASSE ne disparaîtra pas.