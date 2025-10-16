À l’approche de la 10e journée de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne (ASSE) retrouve la compétition avec un effectif diminué et un calendrier de préparation perturbé par la trêve internationale.

Face à un Le Mans en confiance, Eirik Horneland (ASSE) va devoir composer sans plusieurs cadres défensifs.

Chico Lamba, forfait et absent pour plusieurs semaines

Le technicien norvégien ne pourra pas compter sur Chico Lamba, touché et opéré adducteurs. Le défenseur portugais, solide depuis le début de saison, est forfait pour la réception du Mans ce samedi (20h) et devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Un coup dur pour une arrière-garde déjà bien entamée.

Pour pallier cette absence, João Ferreira devrait glisser dans l’axe de la défense. Une position qu’il connaît bien : le joueur formé au Benfica y a déjà évolué à 37 reprises en carrière. C’est dans ce rôle qu’il avait terminé la rencontre face à Montpellier.

Nadé rassure, Bernauer suspendu

Autre motif d’inquiétude cette semaine : Mickaël Nadé, contraint d’interrompre la séance de mardi après un coup reçu. Mais la frayeur a vite laissé place à l’apaisement : plus de peur que de mal, et le défenseur central a repris l’entraînement collectif dès mercredi.

En revanche, Maxime Bernauer sera suspendu pour cette rencontre. Horneland devra donc recomposer sa charnière, avec peu d’options à disposition dans l’axe.

Retour tardif des internationaux de l'ASSE

La trêve internationale n’a pas facilité la préparation stéphanoise. Annan est rentré ce mercredi, mais Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ne devraient être de retour qu'en fin de semaine, limitant leur intégration aux derniers entraînements.

Le staff devra aussi évaluer le niveau de fraîcheur de ces joueurs avant de décider de leur titularisation samedi. Un paramètre délicat à gérer dans une semaine où la continuité dans le travail tactique a été freinée.

La carte Stojkovic

À noter le retour anticipé de Strahinja Stojkovic, rappelé plus tôt que prévu par l’ASSE. Le latéral serbe n’a pas disputé le second match amical de sa sélection U19 face à la Russie. Il pourrait être la surprise du chef, en concurrence avec Dennis Appiah pour occuper le couloir droit.

Enfin, Mahmoud Jaber, convoqué avec Israël, a repris l’entraînement collectif mercredi après une phase individuelle en début de semaine. Là encore, la prudence était de mise, mais le milieu défensif semble prêt pour ce week-end.

Une préparation loin d’être idéale pour l'ASSE

Face à une équipe du Mans en forme, capable de tenir en échec Troyes (2-2) lors de la dernière journée, l’ASSE devra se montrer solide et appliquée, malgré les absences et l’état de forme incertain de plusieurs joueurs. Le Chaudron attend une victoire. Avec la manière si possible.