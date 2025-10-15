La deuxième trêve internationale vient de s’achever, mais pour l’AS Saint‑Étienne (ASSE), la pause a déjà l’apparence d’un faux répit.

Alors que les Verts s’apprêtent à accueillir Le Mans à domicile, la prochaine coupure internationale se profile vite. Dès novembre…

Un calendrier serré et exigeant pour les clubs

À peine la trêve levée, l’ASSE retrouve la compétition ce week-end. Mais dès le mois prochain, une nouvelle interruption forcée s’annonce, justifiée par les matches des sélections. Un calendrier infernal pour une poignée de joueurs toujours plus sollicités alors que d'autres jouent de moins en moins. À l'ASSE, Annan, Jaber, Old, Davitashvili, Stassin ou encore Cardona sont régulièrement concernés par ses sélections.

Les défis pour Horneland et l'ASSE

Cette succession de rendez-vous met en lumière plusieurs défis :

Préparation physique limitée : les retours de trêve rallongent les temps de récupération. Le staff devra doser les séances pour ne pas fragiliser les joueurs.

: les retours de trêve rallongent les temps de récupération. Le staff devra doser les séances pour ne pas fragiliser les joueurs. Gestion des blessés et des absences : déjà éprouvé par les forfaits (Lamba), l’effectif pourrait être plus court encore s’il y a nouvelle fatigue ou précaution médicale.

: déjà éprouvé par les forfaits (Lamba), l’effectif pourrait être plus court encore s’il y a nouvelle fatigue ou précaution médicale. Conservation de la cohésion : les retours tardifs d’internationaux (Stassin, Davitashvili) compliquent le travail de fond entre les lignes et les automatismes.

: les retours tardifs d’internationaux (Stassin, Davitashvili) compliquent le travail de fond entre les lignes et les automatismes. Lancer des jeunes de la Réserve au cours des séances pour compléter le groupe (Eymard, etc)

Un test de résistance

La trêve ne sera pas vécue comme une pause bienvenue, mais comme une étape entre deux stretches difficiles. À Saint-Étienne, on sait que la période post‑coupure peut être dangereuse, avec des clubs qui perdent leur rythme ou voient leur effectif mis à mal. Pour Horneland, ce sera un test de résilience tactique et de gestion humaine.

L’ASSE sait désormais que la trêve de Novembre est une épreuve déguisée — et qu’elle devra la traverser sans faillir pour préserver ses ambitions.